Death Note – Light Up the NEW World in arrivo da Planet Manga

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Planet Manga ha ufficializzato l’arrivo in Italia a dicembre di Death Note – Light Up the NEW World tuttavia non sono stati forniti dettagli in merito.

Death Note – Light Up the NEW World è infatti il titolo di un capitolo one-shot uscito ad inizio 2020: composto da 87 pagine, incluse tavole a colori, il one shot è ambientato in un mondo dove i Kira sono tutti morti e un nuovo quaderno degli dei della morte appare.

Non è stato specificato se verrà pubblicato solo il one-shot oppure è prevista una nuova ristampa dell’amatissimo manga contenente anche questo capitolo speciale.

Death Note – Light Up the NEW World è però anche il titolo del film live action del 2016, già distribuito in streaming su VVVVID e pubblicato in home video da Dynit nel 2017: anche qui difficile intuire se si tratti di una qualche pubblicazione correlata.

Death Note scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006 per un totale di 12 volumi pubblicati in Italia da Planet Manga.

Al manga hanno fatto seguito numerose opere derivate. Una serie televisiva anime di 37 episodi, prodotta da Madhouse e diretta da Tetsurō Araki, è andata in onda in Giappone dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007 su Nippon Television. I diritti per l’edizione italiana sono stati acquistati da Panini Video, che ha trasmesso la serie nel 2008 sul canale MTV. Sono stati prodotti inoltre cinque lungometraggi e una miniserie televisiva live action, un dorama, un musical, due light novel e vari videogiochi.

Eccovi una breve sinossi della serie: