Death Note: Planet Manga annuncia la Complete Edition

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Planet Manga ha annunciato Death Note Complete Edition. L’editore ha voluto sottolineare come non si tratti di un pesce d’aprile (anche se l’annuncio è stato fatto il 2 del suddetto mese) e che tutti i dettagli arriveranno con il prossimo catalogo Anteprima atteso come sempre intorno al 15 del mese corrente.

Death Note Complete Edition – l’annuncio

L’annuncio conferma che il manga di culto firmato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata verrà raccolto in un imponente volume unico arricchito da un capitolo extra inedito. Death Note Complete Edition arriverà in libreria e fumetteria a giugno!

Eccovi le parole dell’editore:

C’è un annuncio che volevamo lasciarvi scoprire sulle prossime checklist, ma non abbiamo resistito. Oggi non è più tempo di pesce d’aprile e siamo serissimi: presto sarà disponibile la DEATH NOTE COMPLETE EDITION, il volume definitivo dell’intera saga, con un capitolo extra finora rimasto inedito! Uscirà a giugno, e sarà preordinabile in fumetteria a partire dalla pubblicazione del prossimo numero di Anteprima (e indicativamente preordinabile un mese prima dell’uscita sul nostro store online)! Tutti gli altri dettagli li troverete lì!

Death Note – un manga di culto

Death Note è senz’altro uno dei manga di culto degli anni 2000. Firmato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata è stato serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006. Il manga ha poi ispirato diversi light novel, una serie anime e diversi film e serie tv live action anche occidentali.

Eccovi la sinossi della serie direttamente dal sito Planet Manga:

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

