Demon Slayer vicino alle 30 milioni di copie vendute

Che Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba fosse il manga del momento lo si era capito già da qualche mese quando iniziarono ad arrivare i primi dati di vendita stratosferici per il manga di Koyoharu Gotouge.

Tuttavia nel corso dei mesi da manga rivelazione Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba si è trasformato in vero e proprio fenomeno di massa aiutato anche dalla serie anime e dall’arrivo, sia del manga che dell’anime, anche in altri paesi oltre il Giappone compreso il nostro.

Ma l’ascesa di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba sembra tutt’altro che destinata a fermarsi. Nella serata di ieri infatti, attraverso il suo account twitter ufficiale, Weekly Shonen Jump, la rivista su cui viene serializzato il manga, ha postato un piccolo aggiornamento sui dati di vendita.

Se non sorprende il primo posto del manga di Koyoharu Gotouge, è esaminando i dati di vendita in maniera più approfondita viene fatto notare che, nel corso dell’anno fiscale, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba ha venduto finora 29.743.955 copie a sole 8.252.418 copie dal record fatto registrare da One Piece nel 2011.

Oricon's Top 10 Weekly by Series 1. Kimetsu no Yaiba

2. My Hero Academia

3. The Promised Neverland

4. Haikyu!!

5. Jujutsu Kaisen

6. Toilet-Bound Hanako-kun

7. Chainsaw Man

8. Koi wa Tsudzuku yo Dokomademo

9. Gotoubun no Hanayome

10. Darwin's Game pic.twitter.com/c2JdeDa4ih — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) March 11, 2020

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sei volumi e con il settimo in uscita ad inizio aprile.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Eccovi una breve sinossi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba:

Il giovane Tanjirou carica ogni giorno sulle spalle una cesta piena di carbone e con questa scende verso i villaggi intorno casa, dedicando le giornate al commercio, lo fa con il cuore sereno, sapendo che in questo modo aiuta la propria famiglia. Una sera Tanjirou dorme fuori di casa. Gli anziani del villaggio hanno provato a trattenerlo: guai ad avventurarsi per i boschi di notte, il rischio è quello di divenire preda dei feroci demoni. Quando il mattino seguente il giovane fa ritorno a casa, trova una scena raccapricciante. Capirà attraverso la sofferenza che non tutte le leggende sono fantasia e che la gentilezza può tramutarsi in forza – per combattere i demoni e proteggere la sorellina Nezuko.