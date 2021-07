Detective Conan: l’anime sbarca su Crunchyroll

Detective Conan, adattamento anime dell’omonimo manga di Gōshō Aoyama, è arrivato su Crunchyroll Italia con il titolo Detective Conan: Case Closed. Gli episodi, per ora disponibili i primi 43, sono pubblicati in lingua originale sottotitolata.

Questa la trama così come la troviamo su Crunchyroll:

Il figlio del più famoso scrittore di romanzi gialli al mondo, Shinichi Kudo, ha ottenuto la sua fama aiutando la polizia come apprendista investigatore.

È sempre stato in grado di risolvere i più ardui casi usando il suo intuito e il ragionamento.

Detective Conan: il franchise

Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005.

Gli assistenti di Gōshō Aoyama hanno realizzato Detective Conan Special Cases, una serie di volumi contenenti storie brevi, che non influiscono sulla trama del manga principale, il cui primo volume è stato pubblicato in Giappone il 28 gennaio 1997. Fino a oggi sono stati realizzati 42 volumi tutti editi da Shogakukan. In Italia è sempre la Star Comics che ne ha acquistato i diritti. La casa editrice italiana ha pubblicato la serie dal 24 gennaio 2011 fino al 22 novembre 2012 per poi interromperla poiché la serie spin-off non ha raggiunto la stessa popolarità del manga originale.

Giovani detective, impugnate la vostra lente d’ingrandimento! L’investigatore con gli occhiali più famoso dei manga sta per tornare in una nuova splendida edizione! Shinichi Kudo è un brillante liceale appassionato di gialli e, nonostante la giovane età, collabora con la polizia nelle indagini e riesce a risolvere da solo anche i casi più complicati. Un giorno, mentre è al parco divertimenti con la sua amica d’infanzia Ran, nota qualcosa di sospetto, ma prima che possa agire gli viene somministrato da dei loschi uomini in nero uno strano farmaco che… lo fa tornare bambino! Chi sono e cosa nascondono quei misteriosi criminali che lo hanno fatto rimpicciolire? E, soprattutto, come farà a ritornare quello di prima? Ecco un caso davvero difficile per Shinichi, che questa volta però dovrà affrontare sotto le mentite spoglie del “piccolo detective” Conan Edogawa!

La serie principale ha ispirato un anime, trasmesso in Giappone dal 1996 curato dalle emittenti TMS Entertainment (produttrice della serie), Nippon TV (NTV) e Yomiuri TV. In Italia l’anime ha debuttato su Italia 1 il 13 maggio 2002, con 724 episodi o 776, visto che le puntate più lunghe sono stati spezzati, doppiati.

Nel 2016 è stato realizzato un remake dei primi due episodi Detective Conan Episode One: Chiisaku Natta Meitantei (Il detective diventato piccolo), per festeggiare il 20° anniversario della serie.

Del franchise fanno parte anche alcuni film, che escono ogni anno in Giappone dal 1997, l’ultimo dei quali, The Scarlet Bullet, è uscito ad aprile di quest’anno.

Inoltre, per la TV è uscito nel 2009 il film crossover con Lupin III, dal titolo Lupin III vs Detective Conan, cui ha fatto seguito, nel 2013, un crossover per il cinema, dal titolo Lupin Terzo vs. Detective Conan – Il film.