Digimon – Disney pensa ad un live action?

Spulciando fra i diritti acquisti nel vasto portfolio di Fox, Disney avrebbe scovato anche quelli per lo sfruttamento di Digimon – il popolare franchise degli anni ’90 rivale dei Pokémon – la cui serie animata era stata licenziata negli USA proprio tramite Fox.

Disney quindi visto il successo di Detective Pikachu e la possibilità di sfruttare il franchise sulla sua piattaforma streaming Disney+ starebbe valutando la possibilità di sviluppare un live action. Si tratta ovviamente di un rumor e che quindi come tale va preso con le dovute riserve.

Ricordiamo che poche settimane fa è partita la seria animata reboot Digimon Adventures che sta presentando Digimon e Digiprescelti sotto una nuova veste grafica. La serie inoltre è ambientata in un 2020 alternativo narrando le avventure di Taichi Yagami, al quinto anno delle scuole elementari, e del suo Digimon di nome Agumon.

Insieme alla serie anime è previsto anche un rilancio del gioco di carte collezionabili.

Eccovi il trailer:

Digimon Adventure è prodotta da Toei Animation e va in onda su Fuji TV ogni domenica alle 9 a partire dal 5 di aprile.

Questa una breve sinossi del primo episodio:

A Tokyo si verifica un malfunzionamento digitale della rete su larga scala. Taichi si sta preparando per il suo weekend in campeggio estivo quando accade un incidente. La madre di Taichi e la sorellina Hikari si bloccano in un treno che invece non smette di fermarsi, e il ragazzo si dirige verso Shibuya per cercare di aiutarle. Tuttavia, mentre si dirige sul posto, incontra uno strano fenomeno che lo catapulta improvvisamente in un mondo digitale assieme ad altri digiprescelti.