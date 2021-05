Drizzt Do’Urden: in arrivo la statua in dimensioni reali

WizKids ha presentato la sua ultima novità in fatto di action figure, Il produttore di miniature e accessori è pronto a stupire tutti gli appassionati di Dungeons & Dragons con Drizzt Foam Statue una statua a grandezza naturale dedicata a Drizzt Do’Urden.

Drizzt Do’Urden è tra i personaggi più popolari e amati dell’universo di Dungeons & Dragons. Il personaggio è stato creato da R.A. Salvatore nel 1990, come protagonista della Trilogia degli elfi scuri (qui è disponibile Il buio profondo. La leggenda di Drizzt (Vol. 1)). Dopo la prima trilogia, Salvatore ha continuato a narrare le gesta di Drizzt in moltissimi altri libri: la fama acquisita da questo personaggio gli ha garantito anche diverse apparizioni all’interno di alcuni videogiochi dedicati a D&D, tra cui la serie Baldur’s Gate.

A lui sono stati dedicate nel corso degli anni moltissime illustrazioni che lo ritraggono, miniature e action figure. Questa è la prima volta che il ranger drow viene rappresentato con una scultura in dimensioni reali.

Dungeons & Dragons: Drizzt Foam Statue sarà alta poco più di 1 metro e 70 centimetri (ovvero 5 piedi e 7 pollici), avrà un peso di poco superiore a 21 chilogrammi e sarà realizzata in un particolare tipo di schiuma di gomma che dovrebbe garantire alla statua un elevato grado di robustezza.

La statua ritrae l’eroe in una posizione di guardia, mentre stringe in pugno le due spade. In questa versione Drizzt indossa abiti da avventuriero, un’armatura di cuoio ed è avvolto in un mantello verde bordato di pelliccia. Riguardo al mantello con cappuccio, secondo quanto diffuso da WizKids, sarà possibile rimuoverlo per mostrare in tutta la loro bellezza anche i capelli bianchi del drow.

Questa scultura permetterà di ammirare da vicino i diversi dettagli dell’abbigliamento come i foderi delle armi di Drizzt, la struttura stratificata dell’armatura e il pendente dedicato a Mielikki, dea dei druidi, delle driadi, delle foreste e delle sue creature e, ovviamente, dei ranger.

La statua a grandezza reale di Drizzt Do’Urden dovrebbe essere messa in commercio a settembre 2021, al momento WizKids non ha comunicato né una data precisa, né tantomeno il costo di questo oggetto così particolare.