Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri è uno dei film più attesi della prossima annata cinematografica, come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazione fantasy alla presentazione del trailer. Basato sul celebre mondo creato da Wizards of the Coast, il film vedrà come protagonisti una banda di avventurieri capeggiati da un istrionico bardo (Chris Pine), che dopo avere rubato su commissione un prezioso e potente artefatto dovranno rientrare in possesso dello stesso per impedire al loro committente di distruggere il mondo. In attesa di vedere in azione questa banda di improbabili eroi a fine marzo, non mancano le occasioni per il cast per tenere sempre viva la curiosità per questo atteso film, occasione che ha consentito recentemente a Regè-Jean Page di parlare di Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri.

Regè-Jean Page racconta la sua esperienza sul set di Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri

In Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri, Regè-Jean Page è Xenk, un paladino che si unisce alla banda guidata dal bardo interpretato da Chris Pine in questa funambolica impresa. Durante il recente CCXP in Brasile, l’attore noto per il suo ruolo in Bridgerton è stato intervistato dai colleghi di Collider, durante la quale Page ha mostrato il proprio entusiasmo per avere lavorato con i due registi del film, Jonathan Goldstein e John Francis Daley:

Sono due tipi assolutamente fantastici, incredibilmente divertenti. Hanno davvero un grande amore per questo lavoro, e non sono spaventati di esser seri e divertenti senza utilizzare qualche tipo di battuta con vittima. Saper essere divertenti rimanendo comunque seri, portando su di sé il peso di questo mondo e preoccupandosi per questi personaggi, e farlo in modo saldo è una capacità che molti registi non possiedono. E credo che siamo stati davvero molto fortunati di esser stati guidati da queste persone.

Considerata l’ambientazione e quanto abbiamo visto nel recente trailer, nel film ambientato nell’universo fantasy di Wizards of the Coast non mancano certo i draghi, creature possenti che da sempre esercitano un fascino innegabile sull’immaginario collettivo.

Al cinema queste creature sono state protagoniste di pellicole che ne hanno esaltato le caratteristiche, ma è innegabile che le possenti creatura di Dungeons and Dragons siano i draghi per eccellenza, e la possibilità di vederli in scena in Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri è uno degli aspetti più attesi del film. In una scena del trailer possiamo vedere addirittura Xenk lanciarsi in modo eroico contro una di queste creature, un momento che per Page è stato incredibile:

Combattere i draghi è divertente, lo è davvero. Per me, e posso dirlo perché mi sembra si veda nel trailer, combattere un drago è come avverare il sogno di un bambino di dieci anni che gira per casa agitando un spada, e questa gigantesca creature è per metà nella tua immaginazione e metà nel mondo reale. Perché, anche se abbiamo lavorato con questo mix di green screen, pratical e un pizzico di pupazzi sullo stile di Jim Henson. Per metà del tempo le creatura davanti a te danno delle interpretazioni davvero buone, e nel modo in cui sanno essere competitivi gli attori, io sono andato in competizione con dei pupazzi e pensavo ‘Non mi farai sfigurare, non accadrà!’. Ma è molto più semplice di quello che pensate, e almeno due volte più divertente.

Un divertimento che ha comunque riservato dei momenti piuttosto complicati, come ha raccontato Page

Le riprese più complicate sono quasi sempre quelle in cui il gruppo è al completo. Mantenere la faccia seria è complicato, estremamente complicato con questa banda, ma fortunatamente questo viene trasmesso alla gente che ci guarda perché è davvero divertente.

Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri è una storia avvincente che verrà portata in scena da un cast ricco di nomi importanti dello show biz contemporaneo (Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant) che vedremo in azione sul grande schermo il prossimo 30 marzo.