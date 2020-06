Dungeons & Dragons: i fan vogliono la rimozione dell’avventura “Oriental Adventures”

Alcuni fan del celebre gioco di ruolo da tavolo Dungeons & Dragons stanno chiedendo, dopo la puntata del podcast Asians Represents, la rimozione di una particolare avventura della sua prima edizione, Oriental Adventures, ritenuta razzista verso la cultura asiatica.

Durante il fine settimana, il co-conduttore del podcast dedicato ai giochi da tavolo Asians Represents Daniel Kwan, ha aspramente criticato Wizards of the Coast, invitandola a ritirare dal mercato digitale il manuale di Dungeons & Dragons chiamato Oriental Adventures, facendo notare che contiene una serie di stereotipi sugli asiatici obsoleti.

WotC's statements about equity in #DnD rings hollow for me for so many reasons. For one, they are still profiting off of Oriental Adventures and other harmful supplements. When you buy this, you show them that you are ok with Asian people being represented by blatant stereotypes. pic.twitter.com/eOsiqOQryn

— Daniel Kwan (@danielhkwan) June 28, 2020