È morto Dean Stockwell, l’indimenticato Al Calavicci di Quantum Leap

Pur essendo arrivata solo ieri la notizia, lo scorso 7 novembre, è morto Dean Stockwell. L’attore aveva 85 anni ed è noto ai più per essere uno dei caratteristi più gettonati nel cinema degli anni ’80. Il suo ruolo più importante tuttavia fu televisivo nei panni di Al Calavicci nell’indimenticata serie di fantascienza Quantum Leap andata in onda su NBC dal 1989 al 1993 dove recitò al fianco del protagonista Sam Beckett, interpretato da Scott Bakula.

È morto Dean Stockwell, un caratterista fra il cinema impegnato e Quantum Leap

Dean Stockwell esordisce addirittura nel 1945 quando aveva solo 7 anni recitando, fino al 1951, al fianco di mostri sacri come Frank Sinatra, Gene Kelly, Gregory Peck ed Errol Flynn. Tornerà a recitare, da protagonista, solo nel 1959 in Frenesia del delitto per un ruolo che gli varrà il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes ex-aequo con Bradford Dillman e Orson Welles. Nel 1962 vincerà nuovamente il premio grazie all’interpretazione in Il lungo viaggio verso la notte di Sidney Lumet.

Pur avendo conquistato questi due prestigiosi premi, la carriera di Dean Stockwell decolla solo alla fine degli anni ’60 e agli inizi degli anni ’70 grazie alla sua spiccata dote di caratteristica che lo porterà a recitare dal cinema indipendente a quello di genere senza soluzione di continuità.

La popolarità arriva negli anni ’80 però quando partecipa a Dune (1984) di David Lynch, Paris, Texas (1984) di Wim Wenders, Velluto blu (1986) sempre di Lynch, forse la sua interpretazione migliore, e Giardini di pietra (1987). Fu Howard Hughes in Tucker – Un uomo e il suo sogno (1988) di Francis Ford Coppola e malavitoso, immancabile per ogni caratteristica, in Una vedova allegra… ma non troppo (1988) per un ruolo che gli valse anche una candidatura all’Oscar come Miglior Attore non Protagonista. Nel 1992 recita anche ne I protagonisti di Robert Altman.

Come già detto in apertura il suo ruolo più importante e popolare fu quello televisivo nei panni di Al Calavicci in Quantum Leap (in Italia come I Viaggi nel Tempo) andata in onda su NBC dal 1989 al 1993. Prima di ritirarsi dalle scene è stato guest star in serie come JAG – Avvocati in divisa e Battlestar Galactica.