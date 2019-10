El Camino sarà perfetto. Aaron Paul spiega l’idea di Vince Gilligan!

El Camino: A Breaking Bad Movie ha compiuto il suo debutto ufficiale. Secondo il regista Vince Gilligan e l'attore Aaron Paul, questo film sarà perfetto.

Dopo una straziante attesa, El Camino: A Breaking Bad Movie compie ufficialmente il suo debutto sulla piattaforma di streaming on demand Netflix. In queste ultime ore, Aaron Paul ha raccontato come Vince Gilligan lo abbia convinto a rimettersi in gioco.

“Mi ha telefonato, credo che siano passati un paio d’anni ormai, e stavamo parlando di alcune cose divertenti che avremmo fatto intorno all’anniversario dei dieci anni di Breaking Bad – che, di per sé, è così folle da pensare“, spiega Aaron Paul durante lo show Jimmy Kimmel Live.

“Ma alla fine della telefonata, mi ha detto ‘Ho questa idea che voglio esplorare con te. Cosa ne pensi forse di interpretare di nuovo in Jesse Pinkman?’. Inizialmente non capivo cosa intendesse. E lui: ‘È come se… ho solo questa idea a cui non riesco a smettere di pensare, ma voglio farlo solo se è perfetto’. A quel punto ho detto: ‘Vince, ti seguirei tra le fiamme. Certo che mi fido di te’“.

In effetti, a distanza di anni, questa idea si è concretizzata e proprio quest’oggi tutti gli appassionati saranno in grado di guardare con i propri occhi il lungometraggio El Camino, che cercherà di chiudere il cerchio lasciato aperto da Breaking Bad. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.