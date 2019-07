Fargo 4: presentato il cast, ci sarà anche Salvatore Esposito di Gomorra!

FX rivela il cast della quarta stagione di Fargo: Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Chris Rock e Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra!

Fargo torna con una quarta stagione su FX, e la serie crime antologica presenta un cast nuovo di zecca, tra cui, con grande sorpresa, spicca anche l’italiano Salvatore Esposito!

La notizia arriva direttamente da FX, network via cavo FOX che presenta trama e cast della quarta stagione di Fargo, crime drama (con tinte comedy) ispirato all’omonimo film dei fratelli Joel ed Ethan Cohen. Nel cast figurano Jack Huston (Odis Weff), Jason Schwartzman (Josto Fadda), Ben Whishaw (Rabbi Milligan) e Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), anche se curiosamente la rete ha scelto di non divulgare le descrizioni dei personaggi che interpreteranno all’interno della storia.

È stato anche divulgato il cast di supporto che verrà così composto: Andre Bird (Thurman Smutney), Anji White (Dibrell Smutney), Jeremie Harris (Leon Bittle), Emyri Crutchfield (Ethelrida Pearl Smutney) e Amber Midthunder (Swanee Capps). Ma non finisce qui, perché la ciliegina sulla torta è l’ingresso nel cast di ben tre attori italiani: Gaetano Bruno (Constant Calamita), Francesco Acquaroli (Ebal Violante) e… persino Salvatore Esposito (Gaetano Fadda), il Genny Savastano di Gomorra, che non ha mancato occasione per annunciare il suo ingresso ufficiale nella serie americana con un tweet in inglese.

La storia della quarta stagione di Fargo, si ambienterà negli anni “50, nel Missouri, all’interno del fragile ecosistema criminale della città di Kansas City, e racconterà la rivalità tra due famiglie mafiose: una italiana ed una afroamericana (comandata da Chris Rock). Nel tentativo di sotterrare l’ascia di guerra e provare costruire un clima di “pace” ed “equilibrio”, i due Clan decidono di crescere gli uni un figlio degli altri come se fossero il loro. Quando però il boss mafioso locale che governava la città muore sul tavolo di una sala operatoria in seguito ad un’operazione chirurgica finita male, gli equilibri si spezzeranno per davvero dando vita a scenari incredibili.

La quarta stagione di Fargo verrà trasmessa in America nel 2020.