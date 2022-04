Brie Larson entra a far parte del cast di Fast & Furious 10. Ad annunciare l’ingresso della Capitan Marvel del Marvel Cinematic Universe nella famiglia Toretto è stato Vin Diesel, che tramite il suo account Instagram ha postato un caloroso benvenuto per Brie Larson, lodandone tanto l’aspetto artistico quanto la sua amichevole personalità.

Brie Larson (Capitan Marvel nel MCU) ufficialmente nel cast di Fast & Furious 10

Ecco il tweet con cui Vin Diesel ha annunciato l’arrivo di Brie Larson in Fast & Furious 10:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel)

La Larson aveva espresso la voglia di entrare nel cast di Fast & Furious diversi mesi fa, sfruttando la sua presenza come testimonial per la Nissan durante lo spot del Super Bowl, dopo la quale ha manifestato un certo interesse per i motori. Dopo essersi dichiarata fan del franchise di Fast & Furious, la Larson si era proposta per interpretare un ruolo qualsiasi, ma non sfugge che Diesel ha definito il personaggio dell’attrice come ‘timeless’, che potrebbe essere un’affermazione di come la sua figura sarà presente anche nell’undicesimo e ultimo capitolo della saga. Considerati gli eventi visti in Fast & Furious 9 e la presenza di un fratello a lungo perduto, interpretato da John Cena, non è da escludere che la Larson possa rivelarsi un altro componente della famiglia Toretto o di qualcuno particolarmente vicino a questi personaggi. La chimica tra la Larson e Diesel sembra esser decisamente buona e potrebbe derivare da un vissuto comune all’interno del Marvel Cinematic Universe, dove Dieserl presta la voce a Groot.

Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) - Marvel Studios 2019

L’arrivo di Brie Larson nel decimo capitolo della fortuna saga non è certo il solo ad avere incuriosito i fan delle avventure del clan Toretto. In Fast & Furious 10, infatti, sappiamo da tempo che il ruolo del villain sarà riservato a Jason Momoa, mentre nonostante i tentativi di stemperare gli accesi toni del passato da parte di Vin Diesel, non vedremo Dwayne Johnson tornare nel ruolo di Hobbs.