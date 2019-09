Fortnite Guida Pro: la recensione

La nostra recensione di Fortnite Guida Pro, un vero e proprio manuale di sopravvivenza all'interno del celeberrimo titolo di Epic Games.

Diventare dei veri e propri campioni su Fortnite non è per nulla facile. Nonostante una grande accessibilità di fondo, infatti, il titolo di Epic Games presenta delle meccaniche decisamente ardue da padroneggiare e, soprattutto, ama mettere spesso e volentieri i propri utenti in mezzo a delle situazioni a dir poco ostiche, per questo un libro come Fortnite Guida Pro può essere di aiuto per i giocatori che vogliono fare un “passo in avanti” nella loro esperienza di gioco.

Fortnite si presenta ai gamer come un oculato e studiato mix che va a creare la perfetta amalgama che non lascia fuori nessuno e che permette sia ai nuovi giocatori che ai veterani di divertirsi, senza farli mai sentire fuori luogo. Se giocare e portare a casa qualche buon piazzamento non è quindi troppo difficile, quando si tratta di voler fare il passaggio successivo e cominciare a racimolare una vittoria dietro l’altra il discorso si fa decisamente più complesso.

Fortnite Guida Pro

Il miglioramento continuo in Fortnite non è un iter assolutamente né semplice né scontato: senza i giusti accorgimenti sarà infatti un attimo rimanere intrappolati nel limbo della mediocrità, senza mai riuscire minimamente ad avvicinarsi ai livelli di Ninja e compagni. Mondadori ha quindi deciso di venire incontro ai giovani giocatori di Fortnite impegnati a fare questo grande salto, aiutandoli con Fortnite Guida Pro. Quello edito dall’editore è infatti un vero e proprio manuale, che ci saprà guidare nei primi passi della nostra personale scalata alle classifiche.

Ovviamente per diventare dei veri e propri pro player il talento naturale sarà assolutamente essenziale ma, grazie a dei giusti accorgimenti e un po’ di allenamento, il divario tra un utente normale ed un professionista può certamente essere reso più labile.

Una guida chiara ed essenziale

Andando subito al punto Fortnite Guida Pro è sicuramente un buon prodotto, colmo di ottimi suggerimenti e buone tattiche, ma che mostra il fianco nel centrare al 100% il focus prefissato. Se l’obiettivo del tomo sulla carta è infatti quello di fare da traghettatore agli utenti, portandoli ad un alto livello di abilità, dalla lettura possiamo constatare che applicandone i consigli si riesce si a migliorare le proprie skill portandole verso un piano intermedio di abilità ma che si trova a diversi scalini dal livello professionale vero e proprio.

Tutti i suggerimenti ed i contenuti del libro di buona qualità e particolarmente adatti al target del prodotto che riteniamo sia composto soprattutto dalla frangia più giovane degli utenti del titolo di Epic Games. Le raccomandazioni presenti in Fortnite Guida Pro sono sicuramente preziose, di valore e assolutamente non scontate per i neofiti del’gioco.

Il testo punta chiaramente sul pubblico più giovane e riesce perfettamente nel suo intento, non solo grazie all’utilizzo semplice e scorrevole dei vari testi, ma anche nel modo in cui tratta le varie tematiche. In Fortnite Guida Pro non c’è infatti nessun “muro di testo” e i vari suggerimenti sono sempre accompagnati da comode e chiare figure esplicative.

Un modus operandi decisamente interessante e soprattutto congeniale con quella che è la finalità ultima dell’opera, ossia insegnare senza tediare.

Per illustrare ad esempio la tecnica della cosiddetta scala tripla il libro non si limita a spiegare il concetto alla base del procedimento, ma correda ogni singolo passaggio necessario sia con parole che con illustrazioni. Una metodologia che amplifica ulteriormente la chiarezza dell’opera e rende ancora più immediato il processo di apprendimento, eliminando al contempo quasi completamente il rischio di errore dell’utente.

Un mondo in continua espansione

Il libro è composto da numerosi capitoli che possono però essere raggruppati in due macro-sezioni. La prima, nonché la più interessante, tratta direttamente il gameplay del gioco, consigliando ai lettori i migliori metodi per sopravvivere il più a lungo possibile nel bel mezzo di una battaglia reale.

In essa possiamo infatti trovare sia una preziosa carrellata di quelle che sono le costruzioni più utili ed importanti all’interno del titolo sia un lungo ed esaustivo elenco di consigli su cosa fare e cosa non fare nel bel mezzo di una battaglia reale. Grazie a Fortnite Guida Pro sarà infatti chiaro come comportarsi in praticamente qualsiasi situazione e soprattutto come evitare di essere rispediti a tempo record alla lobby iniziale.

Ovviamente servirà un bel po’ di allenamento per padroneggiare tutte le varie pratiche contenute all’interno dell’opera ma, grazie alla qualità delle spiegazioni di quest’ultima, il processo di apprendimento si rivelerà decisamente più rapido.

Fortnite: le armi

La guida presenta infine una breve ma esaustiva spiegazione delle varie armi presenti nel titolo, con tanto di pregi, difetti e migliori metodi d’uso. Purtroppo tale elenco non è aggiornato alla situazione attuale ma, considerando del resto la velocità con cui Epic Games pubblica update per il proprio titolo, è palesemente utopico pensare di poter avere qualcosa di cartaceo sempre sulla cresta dell’onda con le ultime novità a riguardo.

Storia ed immagini

A questa prima interessante parte “tattica e strategica” si aggiunge poi una sezione prettamente illustrativa, dove Fortnite Guida Pro si cimenta prima nella descrizione di alcune delle skin e delle emote più iconiche presenti nel titolo e poi in un racconto di tutti i principali fatti avvenuti nel tempo all’interno della mappa di gioco. Una serie di capitoli decisamente intriganti e curiosi da leggere ma che poco hanno da condividere con il vero fulcro dell’opera, ossia quello di guidare i giocatori verso un perfezionamento delle proprie abilità.

A differenza di altri titoli analoghi, infatti, in Fortnite i vari costumi non portano assolutamente nessun vantaggio e lo stesso si può dire delle diverse emote che, per quanto divertenti ed originali, si riducono meramente ad un puro aspetto estetico.

Trattandosi infine Fortnite di un titolo per lo più popolato da utenti dalla giovane età è veramente apprezzabile osservare come Mondadori abbia deciso di inserire, sia all’inizio che alla fine del libro, una serie di suggerimenti volti a massimizzare l’esperienza di gioco online, minimizzando al contempo i pericoli da esso derivati. Se l’incipit si rivolge direttamente ai giocatori, invitandoli a seguire una serie di utili massime, alla fine il tomo ha anche una piccola sezione per i genitori, dove gli adulti meno avvezzi alle meccaniche del gioco on-line vengono informati delle sue caratteristiche peculiari, senza fortunatamente creare inutili allarmismi. Un piccolo accorgimento che denota però ulteriormente l’attenzione ai dettagli e soprattutto la qualità finale dell’opera.

Conclusioni

Fortnite Guida Pro di Mondadori si rivela una buona guida ben fatta e strutturata adatta a chi vuole approfondire tattiche e tecniche di gioco. Particolarmente adatto ai giocatori alle prime armi o a chi si ritiene già ad un livello medio di abilità di gioco e vuole migliorarsi. La realizzazione editoriale è di ottimo livello sia nella impostazione degli argomenti trattati sia nella cura dei materiali che risultano di ottimo livello.