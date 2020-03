G.I. Joe: la storica serie animata gratis su YouTube

G.I. Joe è una delle serie animate simbolo degli anni ’80 complice anche la sua sterminata serie di action figures protagonista non solo dei pomeriggi di milioni di bambini cresciuti fra la seconda metà degli anni ’80 ed i primi anni ’90 ma anche di una puntata dell’ottima serie Netflix “The Toys That Made US” che ne racconta la loro genesi.

Nella tarda serata di ieri Hasbro ha caricato sul suo canale YouTube ufficiale – cliccate QUI per accedervi direttamente – i primi 15 episodi di G.I. Joe offrendo così, in questo periodo in cui servono più che mai fonti di distrazione per passare al meglio il periodo di quarantena forzata da Coronavirus, una ghiottissima occasione per tuffarci nuovamente in quelle atmosfere. Gli episodi sono ovviamente in lingua originale.

Eccovi il primo episodio:

Nello specifico sono disponibili le prime due miniserie da 5 episodi ciascuno e i primi 5 episodi – tutti collegati fra loro – della prima stagione animata. Gli episodi, prodotti dalla Sunbow e Toei Animation, uscirono originariamente nel 1983, 1984 e 1985 mentre la prima visione italiana è solo del 1987.

Eccovi le sinossi:

G.I. Joe: I veri eroi americani

Questa mini-serie, divisa in cinque parti, fu creata inizialmente come episodio pilota della serie animata, ed è andata in onda con il titolo The MASS Device. All’inizio della serie, Destro e il Comandante Cobra usano una macchina sperimentale nota come dispositivo MASS, che ha la capacità di trasportare la materia in qualsiasi posto nell’intero globo terrestre, utilizzando un potente satellite per trasmettere il raggio di teletrasporto. I G.I. Joe cercano di fermare i Cobra con un loro dispositivo MASS. Ma prima, devono raccogliere i tre rari elementi che alimentano il dispositivo.

G.I. Joe: La vendetta del Cobra

I Cobra hanno creato una nuova arma chiamata Weather Dominator, che è in grado di manipolare il clima. All’inizio della seconda mini-serie, i Cobra rubano il nucleo che potenzia il nuovo cannone laser dei Joe che le darebbe un potere illimitato. Danneggiato in battaglia, il dispositivo si rompe in tre parti, che si disperdono in tutto il mondo. I G.I. Joe devono recuperare i pezzi prima dei Cobra che sono intenti a ricostruire il Weather Dominator.

G.I. Joe: La piramide dell’oscurità

La terza mini-serie, che segna l’inizio ufficiale della prima stagione, è incentrata sui tentativi dei Cobra di costruire una nuova arma, la piramide dell’oscurità, un’arma che neutralizza l’alimentazione elettrica nell’emisfero settentrionale della Terra. Quattro giganteschi cubi di controllo devono essere collocati in posizioni strategiche in tutto il mondo. L’obbiettivo dei G.I. Joe sarà distruggere la piramide e trovare la sede segreta dei Cobra.