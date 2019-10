10 bellissimi gadget di Minecraft per i fan del gioco

Abbiamo selezionato per voi 10 gadget che un vero fan di Minecraft non potrebbe lasciarsi scappare! Dal piccone ai Creeper passando per giochi di carte e sì, anche dei cubi del tutto inutili!

Difficile dire se Markus Persson si aspettasse il successo ottenuto dal suo Minecraft. Probabilmente il buon “Notch” credeva di avere per le mani sicuramente un sand box rivoluzionario, capace di creare una vera e propria assuefazione per i videogiocatori di tutto il mondo, ma impossibile che avesse già previsto che il suo titolo sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno generazionale le cui caratteristiche, per altro, sono diventate non solo esempio per tanti altri software creativi, ma anche e soprattutto oggetto di sperimentazioni infinite che ormai da ben 10 anni continuano a sollazzare una delle più impegnate e laboriose community della rete.

Minecraft, ci piaccia o meno ammetterlo, è stato ed è ancora oggi un titolo seminale per molti giocatori, trascendendo i limiti imposti dal mercato dei videogiochi e diventando persino caso di studio per le sue straordinarie capacità creative tanto che in esso, nel corso del tempo, si è creato di tutto, persino un calcolatore!

Come saprete, già da diverso tempo ci stiamo occupando di scoprire quelli che sono i più intriganti feticci della cultura nerd e pop, cercando per voi gadget, giocattoli, figure e memorabilia appartenenti ad uno specifico brand, cercando di consigliarvi solo le cose più curiose e ricercate degne di un vero fan. Con questa missione in testa e con l’idea chiara di cosa significhi Minecraft per molti di voi, abbiamo quindi pensato di selezionare una ricca schiera di gadget a tema, destreggiandoci in un vero e proprio mare di imitazioni, contraffazioni e figure delle più disparate dimensioni.

A questo punto che altro fare se non imbracciare il nostro piccone ed avventurarci, ancora una volta, nel mondo del gadget? Probabilmente nulla, per cui cominciamo! Questi sono 10 bellissimi gadget per i fan di Minecraft! E a proposito di picconi…

Gadget di Minecraft

La spada e il piccone

Se si parla di Minecraft si deve partire dalle basi, e si parla di basi non possiamo che citare lo strumento preferito da qualunque provetto esploratore/costruttore/Steve ovvero il piccone! Ora, non vi stiamo dicendo di andare a prendere a pugni gli alberi per procurarvi del legno o cose così, ma semplicemente di dare un’occhiata a questa fedele riproduzione in plastica del famoso piccone. Non sappiamo se continuando a sbatterla al suolo riuscirete a scavarvi una strada verso il sottosuolo e non siamo neanche sicuri che sia una buona idea provarci, in ogni caso potete comunque provarci. Mal che vada dovesse rompersi potreste sempre tentare con la spada.

Il creeper-cappello di lana

Con l’inverno che si avvicina ed il freddo che si fa più intenso, può essere una buona idea coprirsi con stile grazie a questo simpatico cappello raffigurante i famosi creeper. Morbido e sgargiante, foderato all’interno per tenere bene al caldo la testa, è disponibile in 2 taglie: S/M e M/L. Si tratta di oggetto semplice ma d’effetto che potrebbe risolvere anche all’annosa questione: “come convincere tuo figlio a mettersi un cappello d’inverno”. Gliene compri uno di Minecraft, che domande! Tranquilli, non esplode al contatto.

I set Lego di Minecraft

Con un numero di fan così vasto e sempre in crescita non deve meravigliarvi scoprire che Lego, già da tempo, ha dedicato a Minecraft una ricca schiera di set su licenza, con tanto di set dedicati esclusivamente ai modelli poligonali di Steve e Alex. Colorati e praticamente perfetti per raffigurare il mondo blocchettoso di Minecraft, questi set si basano su alcune ambientazioni celebri dell’Overworld e del Nether, con tanto di creeper, scheletri e porcellini. Il nostro preferito? Senza dubbio il “Crafting Box 2.0”, un set pensato per spingere alla creatività alla costruzione di diorama complessi, basandosi su alcune idee di base come torri, pontili e alberi, probabilmente l’unico della selezione che fonde alla perfezione la filosofia di Minecraft alle innumerevoli possibilità offerte dai mattoncini Lego.

Il gioco da tavolo di Minecraft

Può un gioco come Minecraft diventare un efficace e divertente gioco da tavolo? Il buonsenso sembrerebbe suggerire di no, e invece ecco che Ravensburger ci ha ampiamente sorpresi con il suo “Minecraft: Builders&Biomes”. Lo scopo del gioco è ovviamente quello di costruire degli edifici accumulando risorse, evitando che i mostri mandino all’aria i nostri progetti edilizi. La cosa carina, oltre al fatto di essere un gioco pensato anche per i più piccoli, è che il gioco contiene una serie di cubetti colorati atti a ricreare l’idea delle risorse presenti nel videogame, che vanno poi sovrapposti a formare un cubo più grande dal quale i giocatori devono “estrarre” le materie prime. A suo modo è geniale. Il gioco, a dispetto della confezione, contiene anche istruzioni in italiano.

Peluche del Creeper

Non si può dire “Minecraft” senza pensare immediatamente agli iconici Creeper, esplosivi mostri verdi sempre pronti a far esplodere giocatore e relativa abitazione. Terrore di molti giocatori, i Creeper diventano decisamente più docili in forma di peluche, così docili da poter essere tenuti in casa senza il rischio che questa esploda da un momento all’altro. Vero e proprio must have per ogni fan che si rispetti, di peluche Creeper ne esistono una moltitudine, e la maggior parte sono prodotti contraffatti che nulla hanno a che spartire con l’ottimo ed unico peluche originale che, oltre ad avere un proprio packaging, è dotato anche dei suoni tipici del mostro nel gioco… con tanto di esplosione.

La tavola degli elementi di Minecraft

Questo è un prodotto veramente strano ma, allo stesso tempo, sicuramente affascinante per tutti i fan di Minecraft lì fuori che desiderano dedicarsi al bricolage in blocchetti. Si tratta sostanzialmente di una confezione contenente 27 cubetti, uno per ogni elemento presente nell’universo di Minecraft. I cubetti sono in plastica rigida e riproducono esattamente le fattezze proposte nel videogioco originale. Disposte in una scatola di cartone in un ordine preciso, costituiscono “la tavola periodica” dell’universo di gioco, secondo l’idea di una versione in piccolo di una vera tavola periodica. E basta. No, sul serio, non c’è altro da dire. Eppure, nonostante questo, è impossibile non restarne affascinati, specie se si collezionano i set Lego del gioco che, associati a questi cubetti, guadagnano di molto in fascino e fedeltà rispetto al videogame. Poi basta, non serve ad altro.

I cubetti luminosi

La cosa incredibile di questa faccenda dei cubetti inutili ma irresistibili si sublima, poi, per mezzo di questo prodotto qui: sostanzialmente un cubo di circa 7 centimetri illuminato a led. Ne esistono di due versioni: una che riproduce l’aspetto di un cubo di diamanti, e l’altro di una pietra rossa. Il cubo è illuminato a pile e si accende con un semplice tocco, con ben tre intensità di illuminazione. Come detto, non serve a nulla ma a vederlo dal vivo è davvero bellissimo e ben fatto!

I pad Xbox One

Se siete fan di Minecraft è possibile che lo giochiate su PC, dove il gioco è primariamente esploso e, dunque, è plausibile pensare che ci giochiate grazie alla classica combinazione di tastiera e mouse. Nulla da eccepire, ma se volete dimostrare a tutti di essere dei professionisti del mining di prim’ordine, allora non potete rinunciare a sfoggiare uno di questi bellissimi pad in edizione limitata dedicati al gioco! Ce ne sono due, uno completamente rosa con impresso il volto di un porcellino sulla parte frontale, ed uno verde che riproduce volto e colorazione del terribile Creeper. Sono belli, sono funzionali e sono compatibili con PC e Xbox One, dunque perché non farci un pensierino?

Il gioco di carte Uno di Minecraft

Come Monopoly, anche il gioco di carte Uno ha conosciuto negli anni una fortuna intramontabile, complice non solo le meccaniche ormai rodate ed ampiamente conosciute, ma anche le diverse edizioni a tema che hanno sollazzato i fan di tutto il mondo, Italia compresa. Ebbene, tra le varie, non poteva mancare un’edizione di Uno dedicata a Minecraft con colori e carte a tema. Le regole sono praticamente le medesime del gioco base, con in più l’aggiunta di una carta Creeper, che farà pescare ben 3 carte a tutti i giocatori, eccetto ovviamente quello che l’avrà scartata. Insomma, un ottimo modo per farsi degli amici… e perderli subito dopo.

I Set papercraft

Patiamo dalle basi: che cos’è un papercraft? Si tratta sostanzialmente di una figura o una costruzione interamente realizzata in carta, che si regge in piedi o per mezzo di incastri o per mezzo della colla. Chiarito questo possiamo dire che i papercraft sono uno dei feticci dell’internet degli ultimi anni, nati dalla passione che ha la gente per “i lavoretti”, che non sono una parola per esprimere nulla di sconcio, ma semplicemente delle costruzioni fatte con materiali comuni o di scarto, e che dimostrano tutta la fantasia e l’abilità del suo ideatore/costruttore. Con un gamplay basato interamente su costruzione e fantasia è ovvio che dopo i Lego Minecraft si affacciasse anche al mondo del papercraft, con diversi set pronti per riportarvi indietro ai meravigliosi anni ’90, quando speravate di avere in casa sufficiente colla vinilica da riuscire a mettere in piedi qualunque cosa vi suggerisse Giovanni Mucciaccia.

