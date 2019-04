Games Workshop: ecco le novità rivelate alla Adepticon

Games Workshop sfrutta Adepticon per rilasciare interessanti notizie sui suoi nuovi prodotti

Games Workshop ha sfruttato l’annuale convention AdeptiCon per rilasciare dettagli su Warhammer Age of Sigmar: Warcry, Forbidden Power e nuovi Battletomes per Age of Sigmar, un nuovo team di Warhammer Underworld e Warhammer 40.000: Apocalypse, oltre ad presentare nuovi modelli.

Warhammer Age of Sigmar: Warning, in uscita quest’estate, sarà un gioco di schermaglie fantasy con un particolare focus alle lotte tra guerrieri fedeli al Caos. Il gioco includerà anche una selezione di creature caotiche, che saranno rappresentate per la prima volta in forma di miniature. La compagnia ha anche rivelato che le squadre non Chaos saranno ammesse all’azione, con nove altre fazioni incluse nella serie di regole.

Anche sull’espansione Forbidden Power di Warhammer Age of Sigmar sono stati rivelati diversi dettagli: si baserà sulla trama di Soul Wars, e includerà la magia oscura del regno della Morte di Shyish, con nuovi incantesimi disponibili per tutte le fazioni del gioco.

Sempre a proposito di Age of Sigmar: quest’anno saranno rilasciati due nuovi Battletomes. Il primo, Order Battletome: Fyreslayers porta un aggiornamento alla fazione dei Duardin, introducendo nuovi tipi di unità, una selezione ampliata dell’esercito, incantesimi basati sul magma ed elementi scenici a tema Duardin. Il secondo, Chaos Battletome: Hedonites of Slaanesh, presenterà le tre fazioni del Principe Oscure (Invaders, Gods e Pretenders) con warscrolls aggiornati, nuove unità e nuovi Endless Spells. Insieme ai due Battletomes, verranno rilasciati diversi nuovi modelli: tra questi il Custode dei Segreti in plastica.

Sebbene Slaanesh sia stata data per morta più volte, le notizie sulla sua dipartita si sono rivelate false; oltre al nuovo Custode, la dea del caos avrà anche una nuova versione della già nota The Masque e un nuovo Araldo.

Una nuova banda di avventurieri entrerà a far parte di Warhammer Underworlds nell’espansione Profiter di Thundrik: questo gruppo di Kharadron Overlords, coperti di metallo, rivetti e armi a vapore, porterà una ventata steampunk in gioco.

A chiudere la carrellata di annunci, Warhammer 40.000: Apocalypse. Ormai alla sua ottava edizione, il gioco da tavolo science-fantasy di battaglie su vasta scala, con enormi distaccamenti di fanteria, veicoli e titani proporrà un nuovo set di regole, continuando tuttavia a permettere l’uso degli stessi modelli di Warhammer 40.000. Ad accompagnare l’introduzione sul mercato vi saranno alcune speciali miniature: sono al momento previste un Bibliotecario e uno Space Marine Primaris