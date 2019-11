Ghostbusters Employee Welcome Kit di Dr.Collector: la recensione

Siete degli amanti dei Ghostbusters? Avete visto almeno cinque volte i primi due film oltre a tutti gli episodi delle serie animate? Indossare uno zaino protonico ed urlare “non incrociate i flussi” fa parte dei vostri desideri? Allora Dr.Collect ha messo in commercio il prodotto che dovete sicuramente avere in casa per diventare dei veri e propri “Acchiappa Fantasmi” certificati: il Ghostbusters Employee Welcome Kit.

Ghostbusters Employee Welcome Kit

Racchiusi in una compatta scatola di cartone Dr.Collect propone una serie di gadget originali perfetti per ogni fan del brand Ghostbusters dando vita ad una sorta di vero e proprio kit di benvenuto per tutti i nuovi impiegati Acchiappa Fantasmi che entrano a far parte dello staff dell’azienda. Appena aperta la scatola si viene subito catapultati con la mente all’interno degli elementi e del mondo proprio dei due film della serie potendo accedere a manuali, contenitori per ectoplasmi, toppe in stoffa per la divisa ed attestati di merito. La cura dei dettagli dei prop proposti è decisamente elevata e la presenza di alcune chicche non può che far sorridere e colpire al cuore il fan della serie. Una fra tutti la presenza di una copia da compilare della tipica fattura di “intervento eseguito” dei Ghostbusters da rilasciare in duplice copia al cliente che ha chiamato per la disinfestazione di turno!

Fase 1: lo studio

Qualsiasi sia il lavoro che decidete di fare nella vita l’elemento fondamentale e che vi renderà dei veri professionisti è sempre e solo lo studio unito ad una accurata e continua pratica e perfezione delle nozioni acquisite! Per questo il Ghostbusters Employee Welcome Kit prevede un comodo, compatto ed esaustivo manuale in grado di fornirvi tutte le informazioni fondamentali da sapere per prendere correttamente in carico una chiamata di emergenza, identificare la tipologia di infestazione da affrontare ed utilizzare nel modo corretto le dotazioni tecnologiche messe a disposizione dall’azienda! Istruzioni dettagliate e minuziose associate ad immagini e schemi esplicativi vi saranno d’aiuto per poter apprendere i segreti del lavoro ed affrontare con successo l’esame per la certificazione della vostra appartenenza al gruppo dei Ghostbusters.

Come si indossa lo zaino protonico? Come si stocca un ectoplasma catturato nell’apposita unità di smaltimento? Sicuri di aver fissato correttamente le cinghie di sicurezza all’interno dei mezzi di trasporto aziendali? La vostra guida tascabile potrà venirvi in aiuto in ogni occasione di dubbio o necessità mettendovi a disposizione anche elementi extra quali indirizzi di esercizi commerciali indispensabili per reperire materiale in casi di emergenza!

Fase 2: identificarsi

Dopo aver appreso le basi delle procedure operative ed essere entrati nei ranghi dei Ghostbusters risulterà indispensabile il potervi identificare come agenti idonei e certificati alle operazioni di disinfestazione! Ecco quindi presenti nel Ghostbusters Employee Welcome Kit due elementi fondamentali: la targhetta identificativa ed il certificato di “Acchiappa Fantasmi operativo”. Entrambi i gadget sono di elevata qualità, la targhetta è stampata su una superficie metallica spessa e resistente mentre il certificato è in cartoncino di elevata grammatura, perfetto per essere siglato con il vostro nome ed incorniciato ed esposto alla parete vicino agli altri diplomi o lauree che avete ottenuto nella vostra vita!

Fase 3: approcciare il cliente

Un vero Ghostbusters si vede sul campo! Ed il rapporto con il cliente e la sua soddisfazione sono sempre al primo posto nelle policy aziendali… insieme alle dovute procedure da eseguire per poi emettere regolare fattura ed esigere il giusto compenso. I Ghostbusters sono pur sempre una azienda e come tale devono incassare per potersi mantenere! Ecco che anche in questo caso il Ghostbusters Employee Welcome Kit viene sapientemente in nostro aiuto fornendoci un biglietto da visita da consegnare, una mappa della città contenente i luoghi “caldi” ed iconici tratti dai due film oltre ad una serie di elementi da compilare durante le operazioni di lavoro per tenere traccia di cosa si è fatto per il cliente di turno e quindi fatturare correttamente la prestazione e l’indispensabile penna e fattura a “carta carbone” su cui dettagliare l’intervento e consegnare al soddisfatto cliente. Per chi poi sottoscrive un contratto di assistenza continua ecco arrivare anche l’adesivo da apporre sulla propria porta di casa o in ufficio che certifica che la struttura è costantemente monitorata e protetta dai Ghostbusters!

Fase 4: essere operativi

L’abito non fa il monaco… ma la toppa identifica il grado di un Ghostbusters all’interno della gerarchia aziendale ed operativa! Nel Ghostbusters Employee Welcome Kit sono presenti due stampe in stoffa da poter attaccare al miglior giubbotto in nostro possesso! Una riportante l’iconico logo dell’azienda e l’altra con il grado attualmente rivestito dall’agente operativo in possesso del kit, ovvero il “novellino”.

Durante il lavoro sicuramente ci si imbatterà in entità ectoplasmatiche delle più svariate tipologie, risulterà quindi indispensabile raccogliere dei campioni del passaggio di questi fantasmi e catalogarli correttamente per permettere alla sezione “ricerca e sviluppo” di comprendere sempre meglio le “forze nemiche” con le quali l’umanità si deve scontrare. L’apposito raccoglitore sterile di materiale presente nel Nel Ghostbusters Employee Welcome Kit diventa utile proprio per questo scopo. L’agente operativo modello raccoglie esemplari in ogni occasione e li cataloga con dovizia come richiesto dalle procedure aziendali!

Materiali

Il prodotto è realizzato con materiali di qualità ed una elevata attenzione ai dettagli. Ogni elemento è “al posto giusto” e rende il feeling di trovarsi realmente di fronte ad un kit di benvenuto aziendale. Unica segnalazione che possiamo fare è quella legata alla scatola che contiene i vari gadget stampata in cartonino non particolarmente resistente che potrebbe risentire nel tempo delle operazioni di apertura e chiusura. Nota di meritò invece per il design della scatola stessa, stampata in ogni sua parte e che sul fondo replica con una stampa una sorta di registratore anni’90 tipico per la “ricezione” di voci dall’altro mondo.

Conclusioni

Il Ghostbusters Employee Welcome Kit è sicuramente un prodotto perfetto per gli appassionati dei Ghostbusters, nel caso sia acquistato per un regalo la bella figura e l’effetto WOW sono certamente assicurati. Il prodotto attualmente è disponibile solo in lingua inglese e mi sento di consigliarlo anche agli eventuali amanti dei giochi di ruolo da tavolo o larp come elemento scenico da utilizzarsi durante le varie sessioni di gioco.