Good Omens: iniziate in Scozia le riprese della seconda stagione

Grandi notizie per i fan di Good Omens, serie originale Amazon basata sul romanzo best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman. Sono ufficialmente iniziate in Scozia le riprese della seconda stagione con gli attori pluripremiati Michael Sheen (Quiz, Staged) e David Tennant (Des, Staged), che tornano nei ruoli principali dell’angelo Aziraphale e del demone Crowley.

Al fianco di Sheen e Tennant troviamo molti degli attori chiave della prima stagione che tornano, alcuni reinterpretando i loro ruoli e altri nelle vesti di nuovi personaggi. Good Omens sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. La data di uscita sarà annunciata in un secondo momento.

Il cast, con alcuni interpreti che tornano dopo la prima stagione per interpretare nuovi ruoli nella seconda, include:

Paul Adeyefa (Bancroft, Ransom)

Michael McKean (This Is Spinal Tap, Better Call Saul)

Gloria Obianyo (Dune, High Life)

Miranda Richardson (Stronger, Rams)

Maggie Service (Quiz, Red Dwarf XI)

Reece Shearsmith (Inside No. 9, The League of Gentlemen)

Nina Sosanya (Red Joan, Killing Eve, Last Tango in Halifax, Screw)

Good Omens: tutto pronto per la seconda stagione della serie Amazon

La nuova stagione esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale per fare luce sulla strana amicizia tra Aziraphale, un angelo esigente, commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley. Essendo stati sulla Terra sin dall’Inizio, e avendo ormai sventato l’Apocalisse, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra, quando un messaggero inaspettato li mette davanti a un mistero sorprendente.

Neil Gaiman continua come executive producer e sarà co-showrunner con l’executive producer Douglas Mackinnon, che tornerà anche alla regia. Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett estate, John Finnemore e l’head of comedy di BBC Studios Productions Josh Cole saranno anche executive producer, con Finnemore co-writer con Gaiman.

