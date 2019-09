Grazie a Houzz e Hasbro i fan di Cluedo potranno decidere il design di Tudor Hall

Il colosso dell'arredamento di design Houzz e Hasbro hanno deciso di creare contenuti insieme ai fan del gioco in scatola Cluedo.

Il colosso dell’arredamento Houzz e Hasbro hanno deciso coinvolgere i fan del gioco in scatola Cluedo in un’interessante iniziativa. Fino a questa sera sarà infatti possibile votare quale foto di Houzz servirà come fonte di ispirazione sia per il novo ingresso di Tudor Hall sia per le altre stanze di una delle case più famose del mondo dei giochi in scatola andando a definire il design di salotto, bagno e camera da letto.

Houzz e Hasbro chiamano in causa proprio i fan di Cluedo per un restyling del gioco da tavolo in modo da coinvolgerli in prima persona. Potranno per la prima volta in settant’anni decidere di modificare la plancia di gioco per una nuova edizione tutta da scoprire. A tal proposito, Christopher Nelson, senior game e product designer di Hasbro ha commentato : «La progettazione della stanza contribuisce a raccontare la storia di Cluedo attraverso l’immaginazione visiva. Per fare un esempio, l’ingresso originale aveva una statua rotta. Questo elemento suggerisce che nella stanza possa essere avvenuta una lotta, in un qualche modo collegata al misterioso delitto. Elementi simili sono nascosti in tutto il gioco».

Lo sviluppo del design delle nuove stanze disponibili e del nuovo ingresso è stato affidato a quattro studi diversi. Per l’ingresso della magione è stato coinvolto lo studio Archer & Buchanan Architecture, per il salotto Michael Abrams di Chicago, per il bagno Anne Lowengart Interiors e per la camera da letto Artistic Designs for Living su un progetto di Tineke Triggs.

I giocatori e gli appassionati coinvolti non modificheranno, quindi, solo il tabellone ma saranno, in un certo modo, motore dell’esperienza di gioco, rendendo l’avventura in qualche modo interattiva in quanto pensata e ragionata da moltissimi fan che hanno votato e scelto le nuove ambientazioni.

Se volete votare anche voi, ricordate di farlo a questo link e che avete tempo fino alla notte di oggi “entrare attivamente” nella creazione del nuovo design di Cluedo.