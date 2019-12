Green Goblin – la statua 1/4 di XM Studios in arrivo

Green Goblin è il nuova imponente statua annunciata nelle scorse ore da XM Studios che prosegue la linea Marvel dedicata ai personaggi di Spider-Man. La statica, realizzata completamente in resina sarà in scala 1/4, misurerà 41 cm L X 55 cm B X 69 cm H raggiungendo un peso di 12 Kg circa.

Gli artisti che hanno permesso di realizzare questa impressionante statua è composto da Kucharek Brothers (Sculpt), Carlos Dattoli (Art Print) e il team di progettazione di XM Studios, che vede il personaggio di Goblin volare con il suo aliante sopra un piccolo masso di macerie, mentre lancia una delle sue temibili bombe a forma di zucca. Come da tradizione XM, all’interno della scatola ci saranno alcuni extra e parti intercambiabili per la statua per poterla esporre come più ci aggrada, che vi riporteremo nel dettaglio:

Due teste: una con la maschera di Goblin e una con il viso di Norman Osborn

Due braccia intercambiabili a sinistra: uno con un braccio teso e mano aperta o uno che stringe la maschera di Goblin

Due mani intercambiabili a destra: una con la classica e iconica bomba a forma di zucca o una con il pugno serrato

Green Goblin meglio conosciuto come Goblin, è la nemesi e il principale antagonista dell’Uomo Ragno. Sotto la maschera del Folletto Verde si nasconde Norman Osborn, un ricco imprenditore nonché famoso scienziato fondatore della Osborn Chemical (Oscorp). Durante un esperimento scientifico su una formula sperimentale di potenziamento qualcosa andò storto, facendo esplodere il composto verde sul suo volto. Fu proprio durante questo incidente che Osborn aumentò sia l’intelligenza che la forza fisica acquisendo un fattore di guarigione accelerato ma con l’effetto collaterale di essere guidato verso la pura follia diventando così Goblin.

La statua di Green Goblin è già in preordine fino al 16 dicembre presso lo Store Europeo ad un prezzo di 1190€.