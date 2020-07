Haikyu!! L’Asso del Volley – pagine a colori del capitolo finale e commenti

Haikyu!! L’Asso del Volley terminerà ufficialmente la sua corsa nel numero doppio di Weekly Shonen Jump – 33 & 34 – in uscita il prossimo 20 luglio in Giappone con il capitolo 402 che per l’occasione avrà una foliazione extra, 28 pagine, e una pagina conclusiva a colori.

Grazie alle copie staffetta sono trapelate sia le pagine a colori – di introduzione e finale del capitolo – sia il commento dello stesso Haruichi Furudate che degli altri autori in forza alla scuderia Jump sul finale del suo apprezzatissimo spokon pallavolistico.

Eccovi le tavole a colori:

Questi invece i commenti:

HARUICHI FURUDATE (Haikyu!!)

Sono stato davvero fortunato ad ottenere la serializzazione in una rivista piena di mostri sacri! Grazie mille!!

BOICHI (Dr. Stone)

Celebriamo assieme la fine di questa opera fantastica e ci congratuliamo con il nostro collega così da mantenere la sedia calda fino a che non tornerà di nuovo in rivista.

KOHEI HORIKOSHI (My Hero Academia)

Sono lieto di aver combattuto contro il maestro Furudate su Jump. Congratulazioni per aver completato Haikyu!!.

GEGE AKUTAMI (Jujutsu Kaisen)

Congratulazioni per la aver concluso la tua serie, maestro Furudate! Evviva la Shiratorizawa!

YUKI TABATA (Black Clover)

La tua serie mi ha ispirato e ho tifato per te ogni settimana!! Maestro Furudate, grazie mille davvero per averci regalato Haikyu!!

TAISHI TSUTSUI (We Never Learn)

Maestro Furudate, grazie per tutte le emozioni che ci hai fatto provare. Grazie per il tuo duro lavoro!

Eccovi una breve sinossi:

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shoyo Hinata si pone come personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante”, soprannome dato a un piccolo ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama, chiamato il re del campo. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Hinata continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alla scuola superiore Karasuno. Qui entra nel club scolastico ma, purtroppo per lui, la persona che ha giurato di superare è un suo nuovo compagno di squadra.

Haikyu!! L’asso del Volley viene serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2012 ed ha all’attivo 42 volumi. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha attualmente pubblicato 36 volumi.

Dal manga è stata tratta anche una serie anime e diversi OAV. L’anime, arrivato alla Stagione 4, è stato trasmesso su Man-Ga e Netflix ed attualmente proprio la Stagione 4 è visibile su Yamato Animation e Paramount.

Haikyu!! L’asso del Volleyè stato il terzo manga più venduto in Giappone con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il 2014, inoltre il volume più venduto della serie nel 2014 è stato il decimo con oltre 830 000 copie vendute.