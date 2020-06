Harley Quinn (Birds of Prey) S.H.Figuarts – la recensione

Direttamente dal film Birds of Prey: la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, arriva la prima figure dedicata alla protagonista della pellicola che entra così di diritto a fare parte della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations. Bandai realizza queste action figure completamente in plastica, dotate di numerosissime articolazioni presenti in tutto il corpo, permettendo così ai personaggi riprodotti di eseguire ottime pose. All’interno della scatola della figure troviamo anche diversi extra per poter così ricreare le immagini più caratteristiche che abbiamo potuto apprezzare nel film.

Il personaggio

Harleen Frances Quinzel alias Harley Quinn è interpretata da Margot Robbie e fa la sua prima comparsa nel DC Extended Universe nel primo film dedicato alla Suicide Squad. Dopo essersi lasciata con Joker, decide di rimettersi in gioco e di ritornare in attività nel mondo del crimine in un modo tutto suo. Non essendo più una protetta del pagliaccio del crimine si troverà perseguitata da numerosi criminali che tenteranno di farla fuori, in particolar modo da Black Mask (Roman Sionis) che è diventato il re del crimine a Gotham. Quando il malvagio narcisista Roman e il suo braccio destro Zsasz prederanno di mira la piccola Cass, le strade di Harley, Black Canary, la Cacciatrice e Renee Montoya si incroceranno per allearsi e sconfiggere il terribile nemico.

La confezione

La linea di S.H.Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action) dedicata ai personaggi DC Comics presenta una serie confezioni “standard” identiche per ogni prodotto realizzate in cartoncino leggero e alte 18 cm, larghe 10,5 cm, con una profondità di 4,5 cm. Nella parte frontale viene proposta una porzione del contenuto visionabile attraverso la classica finestra trasparente, mentre sul lato destro viene riportata una foto a mezzo busto di Harley Quinn. Spostandoci sulla parte posteriore possiamo vedere alcune fotografie che ritraggono la figure in diverse pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare.

Il Blister

Una volta aperta la scatola, all’interno troveremo un solido e ben organizzato blister che andremo ad analizzare nel dettaglio: oltre alla figure di Harley Quinn sono presenti due teste alternative di cui una con la bocca aperta e l’altra con un lecca lecca in bocca, tre paia di mani, un martello e una coppia di pattini.

Struttura & Paint

Harley Quinn si presenta con un corpo realizzato completamente in plastica, raggiungendo un’altezza di 14,5 cm circa. Questa volta troviamo Harley Quinn con un nuovo costume, una salopette dorata che la protagonista indossa durante la fase finale del film. Come possiamo vedere ogni minimo dettaglio è stato fedelmente ricreato, in particolar modo i tatuaggi sul viso e sul braccio destro e gli anelli su entrambe le mani. Sulla base del collo troviamo una collana color oro removibile. Analizzando la colorazione possiamo affermare con certezza che rispecchia in modo fedele quella del film, un vero peccato invece l’assenza di sfumature che avrebbero sicuramente valorizzato ulteriormente la figure.

Posabilità

Trovandoci davanti ad una delle ultime uscite della linea S.H.Figuarts, la posabilità di un’action figure come questa e fondamentale e purtroppo Harley Quinn ha fatto dei piccoli passi indietro a livello di progettazione. Partiamo subito con il più grosso problema che riguarda questa figure ovvero gli snodi delle caviglie che si possono solo abbassare e alzare non permettendo i movimenti laterali, facendo si che la stabilità ne risenta molto nelle pose più action. Passando alla mobilità generale le articolazioni sono molto rigide. Punto di forza nella mobilità invece risiede nel joint a farfalla davvero ben nascosto inserito nelle scapole per permettere un ampio movimento del braccio. Anche la mobilità della testa è ottima e permette rotazioni anche di 360° senza alcun impedimento.

Conclusioni

In conclusione questa figure di Harley Quinn tratta dal film Birds of Prey: la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è sicuramente un acquisto consigliato a meno che la limitata mobilità delle caviglie non risulti per le vostre esigenze un problema insormontabile. Nonostante le piccole dimensioni Harley riesce a rappresentare molto bene il personaggio del lungometraggio e la cura dei dettagli è altissima in tutti i suoi particolari. Harley Quinn S.H. Figuarts è attualmente disponibile ad un prezzo indicativo di 73,00 €, Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.