Hellblazer: Rise and Fall – Annunciata una nuova miniserie su John Constantine

I ricchi e i potenti sono i protagonisti di un nuovo e misterioso intrigo religioso descritto nella nuova miniserie di tre numeri di Hellblazer dello scrittore Tom Taylor e dell’artista Darick Robertson, che sarà pubblicata nella collana DC Black Label a partire da settembre negli Stati Uniti.

Intitolata Hellblazer: Rise and Fall, la serie si concentra su un’emergenza occulta scatenata dal primo esperimento di magia dello stesso John Constantine stesso. DC ha così descritto la nuova miniserie:

In Hellblazer: Rise and Fall, una nuova mini-serie di tre numeri di Tom Taylor e Darick Robertson che verrà lanciata questo settembre, un miliardario cade misteriosamente dal cielo e viene orribilmente infilzato su una guglia della chiesa. L’aspetto più strano e che possiede delle ali d’angelo attaccate alla schiena. Seguiranno presto altri corpi sempre dello stesso ceto sociale e con le stesse caratteristiche anatomiche, facendo scatenare il panico tra la gente. La detective Aisha Bukhari è sconcertata dal fenomeno, finché non viene visitata dal suo amico d’infanzia, l’investigatore occulto John Constantine.

Il bandolo della matassa viene subito sciolto quando si viene a scoprire di un legame tra Hellblazer e i morti che cadono dal cielo. In particolare emerge un momento scioccante della sua giovinezza collegato alla stessa vita di Aisha. In che modo questi omicidi si legano a John Constantine e al suo primo esperimento di magia? In che modo si comportano il Paradiso e l’Inferno? John è un novello Robin Hood o ha qualche interesse personale?

Tom Taylor ha dichiarato:

“Questo è un libro molto contorto. In realtà voglio dare alla gente esattamente il John che hanno imparato a conoscere. Voglio mostrare il classico personaggio che esce dall’ombra con il ghigno, la sigaretta accesa, ma che possiede anche tutte le risposte. Voglio una storia shoccante, ricca di tristezza e trionfo di fronte all’orrore totale “.

Lo scrittore ha poi continuato esternando dei dettagli riguardo alla realizzazione dei personaggi:

“Adoro scrivere personaggi che dicono la verità verso l’élite al potere. John non dice solo la verità al potere, ne strappa una nuova ogni volta che ne ha la possibilità. Non è nemmeno un eroe perfetto standard. Fa molti errori e le persone nella sua orbita si fanno male. Ma c’è un bel cuore che batte dentro, c’è qualcosa di molto catartico nella guerra di classe in cui la classe alta non vince ogni dannata battaglia. “

Ricordiamo, infine, che la miniserie Hellblazer: Rise and Fall sarà suddivisa in tre numeri di 48 pagine e sarà pubblicata a partire da settembre.