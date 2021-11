Un ritorno richiesto a gran voce per anni dagli amanti del gioco da tavolo, dei GDR, del fantasy, dai casual gamer e da tutta la generazione cresciuta a cavallo fra gli anni ’80 ed i primi anni ’90: Hasbro ha ufficialmente aperto i pre-order di HeroQuest, nella sua nuova edizione italiana completamente riveduta e corretta e con grafiche e gameplay rinnovati. Ecco dove acquistare HeroQuest, la nuova edizione italiana Hasbro sin da subito, in pre-ordine. La data di uscita infatti è fissata nei principali store online al 15 febbraio 2022.

Dove acquistare HeroQuest, la nuova edizione italiana Hasbro: i dettagli

Precursore dei dungeon crawler, icona indiscussa del gioco da tavolo di fine anni ’80 primi anni ’90 e divenuto ricercatissimo fra i collezionisti, HeroQuest torna in una nuova versione riveduta e corretta con lo stesso spirito del gioco originale: unire magistralmente l’universo fantasy e le miniature a un gioco da tavolo innovativo, con contenuti unici e inimitabili, in grado di catturare l’attenzione di tutti i tipi di giocatori.

HeroQuest è davvero un gioco leggendario capace di immergere i giocatori, sin dalle primissime battute, in un’altra dimensione per avventure che potenzialmente non hanno mai fine e dove per vincere bisogna saper padroneggiare l’arte del combattimento e della magia, sconfiggendo così mostri terrificanti e completando missioni eroiche.

Cosa c’è all’interno della nuova edizione di HeroQuest?

Si parte con 90 carte splendidamente illustrate e ricche di incredibili artwork che raffigurano tesori perduti, antichi artefatti e potenti incantesimi, più di 65 miniature in dotazione, tutte altamente dettagliate e su basi da 25 mm, con diversi modelli di mobili a disposizione per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente. Il mitico “Libro delle Imprese” con 14 missioni e la possibile creare di nuove liberamente rendendo HeroQuest un sistema di gioco potenzialmente infinito.

HeroQuest è un gioco da tavolo semi-cooperativo da 2 a 5 giocatori. Tutti i giocatori, tranne uno, collaborano per sconfiggere le forze del male. Solo un giocatore assume il ruolo di Zargon, il Game Master, mentre gli altri impersoneranno i mitici eroi Barbaro, Nano, Elfo o Mago, uniti nella loro ricerca di avventure in un labirinto di mostri e inquietanti dungeon oscuri.