Horrible Guild lancia Railroad Ink Challenge su Kickstarter

Railroad Ink si reinventa vestendosi in chiave competitiva, debuttando su Kickstarter come Railroad Ink Challenge. Presentato nel 2018, Railroad Ink si è dimostrato un titolo mesmerizzante e catartico in cui l’obiettivo di ogni giocatore era quello di costruire il sistema ferroviario/autostradale definitivo. Tra dadi, pennarelli lavabili e cartellette plastificate, il gioco era immediato ed accogliente, spingeva a un’immersione totale e leggera. Il prossimo passo dell’evoluzione ludica non poteva che essere quello di stravolgere questa serenità con la possibilità di inificiare gli sforzi avversari con qualche sgambetto ben piazzato.

Dalla campagna:

Dai creatori del Railroad Ink acclamato dalla critica, una nuova e inedita esperienza competitiva! Railroad Ink Challange è un gioco veloce per 1-4 giocatori che si basa sul sistema tira e scrivi. Arraffate una plancia e un pennarello cancellabile e preparatevi a raggiungere il nirvana dei collegamenti ferroviari. Lanciate il dado e disegnate i percorsi per connettere le uscite sparpagliate attorno alla plancia. Espandete la vostra rete con ferrovie, autostrade e stazioni così da collezionare punti. Tuttavia sarete penalizzati da ogni collegamento lasciato aperto, quindi pianificate con attenzione! Ma aspettate, c’è altro! Disegnate configurazioni di rotta sconvolgenti e senza precedenti grazie al nuovo dado e connettete strutture speciali alle infrastrutture per attivare nuovi effetti: le fabbriche permetteranno di duplicare un dado, i villaggi offrono punti bonus quando sono vicini a una stazione, le università sbloccano nuovi percorsi speciali.. usate questi effetti con saggezza e otterrete un sacco di punti!

La campagna lanciata da Horrible Guild offre due versioni di Railroad Ink Challange, ognuna con un’espansione inclusa: la Lush Green edition e la Shining Yellow edition. Nella prima saranno presente dadi boschivi che andranno a creare placide foreste, il secondo offrirà invece panorami desertici spezzati da cactus e oasi. Coloro che parteciperanno al crowdfunding otterranno anche l’esclusivo dado teletrasporto, extrema ratio con cui salvare i binari morti.