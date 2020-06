Hugh Jackman sarà Enzo Ferrari nel nuovo film di Michael Mann

Il regista Michael Mann, divenuto celebre tra l’altro per essere stato il produttore esecutivo di Le Mans ’66 – La grande sfida, dirigerà un film sulla vita di Enzo Ferrari. Il film, in realtà, doveva essere realizzato nel 2015 sviluppando la sceneggiatura originale di Troy Kennedy Martin scomparso purtroppo nel 2009, ma venne inspiegabilmente accantonato dando priorità ad altri progetti.

Adesso, stando a quanto riportato da Deadline, le riprese del nuovo lungometraggio dovrebbero iniziare nelle primavera del 2021 in una località ancora sconosciuta, ma potrebbe essere la stessa di cinque anni fa ovvero Modena. Ad interpretare il ruolo di Drake sarà l’attore australiano Hugh Jackman, che già nel 2015 era stato scelto al posto di Christian Bale. Sempre secondo il magazine americano, Jackman avrebbe letto anche alcune delle scene più importanti del nuovo film.

La pellicola sarà ambientata negli anni ’50 e prenderà spunto dal libro Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine di Brock Yates. Si concentrerà sulla vita privata di Enzo Ferrari e sul rapporto tormentato con la moglie Laura dopo la morte del figlio Dino. Ci sarà anche un focus sul mondo delle corse, sulle difficoltà della scuderia di Maranello e il conseguente rischio di fallimento. Il film mostrerà anche ciò che accadde nel corso della Mille Miglia del 1957 dove, a causa di un incidente causato dallo scoppio di una gomma della Ferrari 335 S, persero la vita il pilota Alfonso de Portago e nove spettatori tra cui cinque bambini.

Il regista Michael Mann ha così spiegato la sua nuova fatica cinematografica:

“Il vero potere di questo film sta nella vita e nella carica di emozioni che trasmettono le persone coinvolte nella storia in circostanze complesse ed estreme, senza dimenticare il potere esplosivo e la bellezza letale delle corse. La storia di Ferrari contiene un enorme dramma ed è per questo che è rimasta con me per tutti questi anni”.

Nei prossimi giorni Mann, che pare abbia intenzione di realizzare una flotta di auto da corsa replica di quelle di quegli anni, terrà una presentazione virtuale del suo nuovo progetto ai responsabili del Festival di Cannes.