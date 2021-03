Hunter x Hunter: Netero vs Meruem di Figurama Collectors – Unboxing

Qualche giorno fa, direttamente dalla sede di Legnano, Mauro e David (il fortunato possessore di questo capolavoro) hanno eseguito un unboxing live di una statua, Netero vs Meruem, prodotta da Figurama Collectors per la linea Elite Fandom Statue distribuita in tutto il mondo con una tiratura di 1200 copie. La diretta è andata in onda sul canale Twitch di Cultura Pop ed è stata poi adattata sottoforma di clip Youtube. Non abbiamo ancora attirato la vostra attenzione?

Ok, partiamo subito a dire che la statua una volta montata misura piu’ di 80 cm con 35 kg di peso. Sia Mauro che David non avevano mai avuto a che fare con un prodotto simile ed hanno quindi iniziato mostrando l’apertura del packaging mostrandoci anche le dimensioni rapportate a loro due. Aperta la scatola hanno trovato una busta con all’interno un poster della statua, le istruzioni per un corretto montaggio con l’elenco dettagliato di ogni pezzo e un certificato di autenticità con impresso il numero di serie 942/1200 e le firme del CEO di Figurama Collectors e dello scultore.

Packaging e Montaggio

Il blister in polistirolo, suddiviso su due livelli, è sigillato da due cinghie con velcro, griffate Figurama Collectors. Se vi dovesse capitare anche a voi, di montare una statua del genere per la prima volta, vi consigliamo di fare una fotografia al contenuto prima di muovere i pezzi dai vari alloggiamenti. Il primo livello contiene le parti più “piccole” della statua comprese le due teste intercambiabili per Netero, i corpi dei due personaggi e la manona dorata dell’evocazione di Netero.

Quest’ultima è davvero un pezzo incredibile perché ha pressoché le dimensioni di una mano umana nella realtà. Posizionati tutti gli elementi sul tavolo, i due “montatori provetti”, hanno continuato ad estrarre elementi anche dal secondo blister, posizionato sul fondo della scatola. La base, come avrete modo di vedere, è davvero enorme è pesante ma come potrete anche immaginare ha lo scopo di sorreggere tutto quel cucuzzaro di materiale che hanno estratto poco prima dal primo blister.

Conclusioni

Alla fine di tutto il montaggio, che è stato velocizzato per esigenze stilistiche, la statua è stata analizzata con un breve close-up che ci ha permesso di apprezzarne gli incredibili dettagli di realizzazione. Ricordiamo che la statua di Hunter x Hunter, Netero vs Meruem è andata sold-out in poche ore e i fortunati che l’hanno ordinata hanno iniziato a riceverla tra la fine del 2020 e inizio del 2021.

