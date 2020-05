Ichiban Kuji, la lotteria Banpresto arriva in Italia!

Amanti delle action figures, siete avvisati!….domani, 22 Maggio 2020, avrà luogo una bellissima iniziativa promossa da Banpresto per la prima volta in Italia. Stiamo parlando dell’Ichiban Kuji, un evento che vi darà la possibilità di acquistare alcune statuette o gadget in edizione limitata nella modalità tanto amata dai giapponesi…la lotteria! Ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Come funziona?

L’Ichiban Kuji è un lotto di 80 premi a cui sono collegati 80 biglietti.

All’interno del negozio viene esposto un cartellone che raffigura gli 80 premi, tale tabellone viene aggiornato dopo la vendita di ogni biglietto permettendo così ai clienti di sapere quali premi non sono ancora stati assegnati e risultano ancora disponibili. Ribadiamo un concetto, ogni biglietto vince e vi garantisce una figure random, quindi non potete scegliere prima dell’acquisto la vostra figure preferita ma sperare nella buona sorte.

Quanto Costa?

Il costo di ogni biglietto è di 14€, ogni cliente potrà acquistarne anche più di uno…più biglietti uguale più premi. La consegna del premio avviene immediatamente dopo aver scoperto il biglietto pagato.

Solo Action Figures?

Assolutamente no, i vari premi sono raccolti in diverse fasce che ne rappresentano anche la rarità. Nelle fasce A, B e C sono inseriti i premi più ambiti, action figures da 25cm con un valore di mercato compreso tra i 50 e i 60€. Nelle fasce D, E e F invece ci sono alcuni speciali gadget “molto giapponesi” come ad esempio piccoli asciugamani, stampe su tela, set di buste portadocumenti, portachiavi 3D.

L’ultimo Biglietto…in cosa consiste?

L’ultimo biglietto è una ulteriore possibilità che da diritto ad un super premio aggiuntivo che di solito consiste in una figure da 30cm molto rara (ad esempio le grandista) e a tutti gli effetti rappresenta il premio più ambito di tutto il set.

Posso acquistare le figure anche dopo L’ichiban Kuji?

No…E’ molto importante ribadire un concetto, tutti i prodotti in estrazione sono acquistabili solamente tramite la lotteria Ichiban Kuji. Questa peculiarità rende i premi ancora più esclusivi e ricercati dagli appassionati.

Il primo set (Dragon Ball The Greatest Saiyan) è in arrivo domani 22 Maggio in questi negozi della catena Games Academy Funside: