IDW pubblicherà il board game di Metal Gear Solid

IDW ha annunciato con un tweet, che il game designer Emerson Matsuuchi è attualmente impegnato nello sviluppo del gioco da tavolo di Metal Gear Solid; prodotto che vedrà la luce già nel prossimo anno.

L’annuncio è stato diramato durante la convention di gioco da tavolo e analogico PAX Unplugged di Philadelphia. Matsuuchi è conosciuto nell’ambiente dei giochi di società, perché in passato ha pubblicato Specter Ops, un gioco da tavolo a tema fantascienza e spionaggio. La speranza di tutti i fan sia della saga videoludica sia gli appassionati di boardgame è che la sua familiarità con i temi propri del brand Metal Gear e la sua esperienza di sviluppatore già comprovata sul campo gli permettano di sviluppare al meglio questo nuovo gioco da tavolo.

Giunto al suo 31esimo compleanno, il franchise di Hideo Kojima ha esplorato ogni possibile piattaforma videoludica e non solo. Metal Gear Solid ha già avuto una trasposizione in gioco da tavolo nel 2011 ècon la pubblicazione di un’edizione speciale di Risiko: Risk: Metal Gear Solid.

Le notizie riguardo alla meccanica del prodotto in sviluppo, il contenuto della scatola e la tipologia di gioco non sono ancora state divulgate, ma l’attenzione del mercato e degli appassionati di giochi in scatola è subito salita alle stelle per questo progetto.