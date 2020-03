Il Daredevil Netflix comparirà in Spider-man 3?

Un incredibile voce sta circolando in queste ore: il Daredevil Netflix potrebbe comparire nella prossima pellicola dedicata a Spider-man!

A corroborare la voce è stato il mitico Kevin Smith – regista di pellicole cult come Clerks e Dogma e da sempre grande fan dei fumetti – che durante l’ultimo episodio del suo Fatman Beyond ha parlato apertamente della possibilità che in Spider-man 3 compaia Matt Murdoch aka Daredevil interpretato da Charlie Cox.

La voce che vedrebbe il Daredevil Netflix interagire con Spider-man nel prossimo film realizzato da Sony sarebbe legato ad uno dei possibili punti cardine della trama del film stesso, trapelato anch’esso come voce, che vedrebbe Peter Parker – interpretato da Tom Holland ovviamente – aver bisogno di un avvocato.

Nelle scorse settimane a tal proposito si era parlato anche di cammeo di Jennifer Walters aka She-Hulk ma ora Kevin Smith ha rilanciato la voce tirando in ballo il Daredevil Netflix stuzzicando ulteriormente i fan orfani di uno dei più apprezzati protagonisti delle serie TV Marvel Netflix ovvero Charlie Cox.

È possibile però che a comparire nel film non sia Daredevil ma solo Matt Murdoch ovvero il suo alter-ego civile.

Daredevil è stata la terza serie cancellata, dopo Iron Fist e Luke Cage, alla fine del 2018 interrompendo il proficuo sodalizio fra Marvel e Netflix. Charlie Cox aveva interpretato per tre stagione l’eroe non vedente dell’Universo Marvel.

Dalla fine dell’universo televisivo Marvel Netflix, le serie e i loro personaggi sono entrati in un vero e proprio limbo. Si è spesso parlato di un revival su altri canali, compresa la piattaforma Disney+, e con il passare dei mesi ovviamente si sono intensificate anche le voci di possibili cammei o apparizioni speciali soprattutto dopo Avengers Endgame e l’inizio della così detta Fase 4 del MCU orfana di numerosi protagonisti eccellenti.