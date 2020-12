Il Signore degli Anelli: annunciati nuovi membri del cast della serie Amazon

Amazon Studios ha annunciato oggi i nomi di altri venti attori che vanno ad aggiungersi al cast della serie Amazon Original basata sull’iconico romanzo Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. I nuovi nomi appena svelati si uniranno al cast precedentemente annunciato e attualmente sul set in Nuova Zelanda.

Gli attori che entrano a far parte del cast sono: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani. Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant e Wadham vengono dalla Nuova Zelanda, mentre il resto del cast proviene da Australia, Sri Lanka, Regno Unito e Stati Uniti.

Gli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay hanno commentato:

“Il mondo creato da J.R.R. Tolkien è epico, variegato e ricco di emozioni. Questi attori straordinariamente talentuosi, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il risultato finale di una ricerca durata anni allo scopo di trovare artisti unici e brillanti con cui dar nuovamente vita a quel mondo. Il cast internazionale della serie Amazon Il Signore degli Anelli è più di un semplice gruppo di attori. È una famiglia. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ognuno di loro nella Terra di Mezzo.”

Come annunciato precedentemente, la serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme con il regista J.A. Bayona che dirigerà i primi due episodi e sarà anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belén Atienza; gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado.

I nuovi membri del cast si aggiungono a Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman, i cui nomi erano già stati annunciati all’inizio di quest’anno.

Ambientato nella Terra di Mezzo, l’adattamento televisivo racconta gli avvenimenti che precedono cronologicamente La Compagnia dell’Anello di J.R.R. Tolkien. Opera letteraria celebre a livello planetario, premiata con l’International Fantasy Award e il Prometheus Hall of Fame Award, Il Signore degli Anelli è stato nominato dai clienti Amazon ‘libro preferito del millennio’ nel 1999, mentre nel 2003 è stato scelto come ‘romanzo più amato di tutti i tempi’ dal programma The Big Read della BBC. Il Signore degli Anelli è stato tradotto in circa 40 lingue e ha venduto più di 150 milioni di copie. Il suo adattamento cinematografico della New Line Cinema diretto da Peter Jackson ha incassato complessivamente circa 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha vinto 17 Premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film.