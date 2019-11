Iron Man Mark 85 DX da Good Smile Company

Iron Man Mark 85, tratto da Avengers: Endgame, è il nuovo soggetto scelto per la linea Nendoroid di Good Smile Company.

Iron Man Mark 85, tratto da Avengers: Endgame, è il nuovo soggetto scelto per la linea Nendoroid di Good Smile Company. Questa linea è composta da personaggi caratterizzati da una simpaticissima rappresentazione in SD (super deformed). La Nendoroid sarà dotata di un corpo completamente articolato e verniciatura metallizzata creando l’illusione di una replica straordinariamente dettagliata di questo personaggio.

Iron Man è l’iconico personaggio del Marvel Cinematic Universe interpretato da Robert Downey Jr. L’eroe ‘ stato rilanciato nel 2008 grazie alla pellicola Iron-man diretta da Jon Favreau e alle numerose apparizioni nei due sequel e negli altri film del Marvel Cinematic Universe collegati come Captain America: Civil War, Avengers e Spiderm-Man Homecoming. Durante il decennio in cui ci ha accompagnato abbiamo assistito all’ apparizione di oltre 50 armature senza contare quelle di War Machine. Un tripudio di tecnologia Stark che ha creato anche un grandissimo numero di merchandising collegato.

In questa edizione DX sono incluse alcune parti intercambiabili come la testa senza elmo permettendoci di esporlo sia con maschera che senza. La versione DX include una figura in miniatura di Rescue, l’armatura indossata da Pepper e una parte del braccio intercambiabile con il Nano-Gauntlet creato da Tony con le gemme dell’infinito per ricreare la scena in cui Iron Man in ginocchio sta per pronunciare la frase “e io sono Iron Man” in risposta a Thanos prima di schioccare le dita. Non finisce qui, infatti sarà presente anche un supporto speciale basato sulla battaglia finale del film, che potrá essere esposta fianco a fianco con la basetta inclusa con la Nendoroid Captain America: Endgame Edition DX Ver. (venduto separatamente).

La figure è acquistabile presso i rivenditori o sul negozio ufficiale di Good Smile Company e sarà disponibile da Giugno 2020 ad un prezzo suggerito di 67,90 €. Un pezzo che non può assolutamente mancare se siete fan di Tony Stark.