Island of Adventure: a Jurassic Park roller coaster in arrivo

Island of Adventure (Orlando) continua a crescere. Appena lo scorso Giugno è stato inaugurato Hagrid’s Magical Creatures motorbike adventure, una bellissima novità per tutta la famiglia, sorta al posto del duelling coaster di tipo inverted Dragon Challenge. Dunque attualmente manca un altra montagna russa adrenalinica. Mancanza che a partire dalla primavera del 2021 sarà colmata. Contestualmente alla realizzazione dell’ultima novità, era già stata pianificata la realizzazione nell’area Jurassic Park di un’altra montagna russa adrenalinica in sostituzione. Un progetto enorme, esattamente nel cuore di Island of Adventure, tra l’area Wizarding World of Harry Potter ed il lago centrale, che rivoluzionerà lo skyline del parco.

Leggi anche: I 10 migliori parchi divertimento nel mondo

I lavori sono iniziati da un anno con il disboscamento totale dell’area , e riguardano la zona centrale di Jurassic Park, in disuso da anni, che dunque sarà riqualificata, ed il waterfront, davanti il centro visitatori di Jurassic Park. Ci si spingerà anche su parte del lago, alle spalle di Poiseidon’s Fury. Nella seguente foto aerea, è possibile notare la vastità del progetto, che formalmente vista la durata significativa dei lavori non è stato ancora ufficialmente annunciato.

Prima di questi lavori c’erano solo alberi. La foresta verrà ripiantata a lavori terminati. Possiamo notare chiaramente la presenza di fondamenta anche sul lago. Questo perché il roller coaster correrà anche sull’acqua. Grazie ai permessi di costruzione, i fan americani hanno sovrapposto il progetto all’immagine satellitare, la quale chiarisce perfettamente come cambierà Jurassic Park, nonché l’estensione del roller coaster.

Sappiamo che si tratta di una montagna russa sit down di tipo lanciato prodotta dalla Intamin. I pezzi sono già al parco, pronti per essere installati. non è stato comunicato nessun dato tecnico, tuttavia si supereranno sicuramente i 100 km/h ed il km di lunghezza e ci saranno inversioni. Il tema dovrebbe essere la corsa in groppa ad un velociraptor. Analizzando più in dettaglio il tracciato, si parte con una scena introduttiva, poi un lancio e percorso compatto con inversioni. Secondo lancio verso il lago, top hat, poi giù a pelo d’acqua per la parte a più alta velocità e senza inversioni, con passaggio davanti al centro visitatori di Jurassic Park.

Jurassic Park o Jurassic World ?

Lo scorso anno presso gli Universal Studios di Hollywood lo spillwater di Jurassic Park (e l’intera area, anche se molto più piccola rispetto ad Orlando) è stato riconvertito in Jurassic World, ispirandosi alla nuova serie di film.

Ad Island of Adventure, ciò non avverrà. Le opzioni sul tavolo erano costruire il nuovo roller coaster mantenendo il tema classico originale, oppure ristrutturare lo spillwater. Si è optato per la montagna russa, quindi ancora per diverso tempo sarà possibile apprezzare Jurassic Park, il che significa che resterà anche il centro visitatori e si procederà ad un totale rimboschimento senza ulteriori modifiche. Ciò comunque non esclude che magari possa essere introdotto qualche riferimento alla nuova trilogia, ma saranno dettagli di forma e non sostanziali.