James and the Giant Peach, with Taika and Friends: il classico di Roald Dahl letto da Waititi e altre celebrità

Taika Waititi leggerà James and the Giant Peach su YouTube. La serie chiamata James and the Giant Peach, with Taika and Friends sarà un’iniziativa benefica organizzata da Taika Waititi per raccogliere fondi per l’associazione benefica Partners In Health. Ad accompagnare il regista ed attore neozelandese nella lettura del classico per bambini di Roald Dahl James e la Pesca Gigante (link Amazon) ci saranno un gruppo di celebrità tra le quali Ryan Reynolds, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Lupita Nyong’o e Cara Delevingne.

James and the Giant Peach, with Taika and Friends sarà una serie in 10 episodi visibile a questo link sul canale YouTube di Roald Dahl. Sul canale è già possibile vedere i primi due episodi, in cui Waititi è accompagnato nella lettura da Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Nick Kroll e i fratelli Hemsworth.

Gli episodi seguenti verranno caricati ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 19:00 italiane (alle 13:00 sul fuso orario di New York).

I nomi coinvolti non si esauriscono certo a quelli qui sopra elencati, infatti come si può vedere dal trailer della serie l’elenco degli amici di Taika includerà anche Meryl Streep, Ryan Reynolds, Benedict Cumberbatch, Chris e Liam Hemsworth, Nick Kroll, Lupita Nyong’o, Utkarsh Ambudkar, Jamie Cullum, Roman Griffin Davis, Cynthia Erivo, Beanie Feldstein, Josh Gad, Kumail Nanjiani, Sarah Paulson, Billy Porter, Gordon Ramsay, Eddie Redmayne, Ben Schwartz, Tessa Thompson, Olivia Wilde, Ruth Wilson, Archie Yates e altri non ancora annunciati.

James e la Pesca Gigante è la storia di James, un bambino che per sfuggire alle torture delle sue perfide zie decide di bere da una caraffa con certi magici cosini verdi dentro, in grado di far accadere cose incredibili e meravigliose. Di lì a poco James si troverà all’interno di una pesca gigante alle prese con un viaggio straordinario in compagnia di una Coccinella, un Lombrico, una Cavalletta, un Millepiedi, un Baco da Seta, una Lucciola e un Ragno.

Questa speciale lettura di James e la Pesca Gigante servirà a raccogliere fondi per Partners In Health un ente benefico a sostegno delle fasce più povere della popolazione mondiale durante la pandemia di Covid-19.