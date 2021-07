Jujutsu Kaisen: Yuji Itadori & Satoru Gojo da Tamashii Nations: Recensione

Abbiamo recensito le due uscite della linea S.H. Figuarts con i personaggi di Yuji Itadori e Satoru Gojo prodotti da Tamashii Nations e Bandai Spirits tratti dall’anime/manga di successo Jujutsu Kaisen.

I personaggi

Yuji Itadori è il protagonista della serie Jujutsu Kaisen, ed è uno studente liceale molto alla mano con un carattere gentile. Un giorno attraverso un incontro casuale con Megumi Fushiguro e un pericoloso spirito maledetto, ingerisce una delle dita di Sukuna, il re delle maledizioni, e diventa la sua nave. Da non sottovalutare, è anche la sua abilità nell’apprendere rapidamente le arti marziali e la sua capacità di imparare velocemente a gestire le abilità ereditate da Sukuna e l’arma che gli è affidata dal professor Satoru Gojo. Satoru Gojo è un potente stregone che lavora come insegnante all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Lo stregone oltre ai suoi travolgenti livelli di energia maledetta, è anche considerato un maestro di arti marziali incredibilmente formidabile nel combattimento ravvicinato, con una straordinaria abilità fisica a sostegno delle sue abilità. Ha scelto il ruolo d’insegnante per istruire i giovani stregoni, in modo che in futuro si sviluppi una nuova generazione che possa cambiare dall’interno la classe dirigente della stregoneria, da lui ritenuta troppo conservatrice e chiusa.

Le confezioni

Il packaging delle scatole è identico per tutte e due le uscite del brand di Jujutsu Kaisen. La forma del box è rettangolare, realizzata in cartoncino e una parte in plastica trasparente, che funge da vetrina, permettendoci così di sbirciare una parte del contenuto all’interno. Nella parte frontale a destra vediamo proprio la foto del personaggio contenuto all’interno con una variazione di colore e i loghi dell’azienda da cui è stata prodotta e da dove è stata tratta. Sul retro della confezione possiamo osservare tutte le foto ufficiali della figure che anticipano alcune pose in action e le varie parti intercambiabili.

I blister

Il Blister all’interno della scatola è realizzato in plastica trasparente, ed è soltanto uno per personaggio che andiamo ora ad analizzare nel dettaglio:

Blister di Yuji Itadori:

La figure di Yuji Itadori

Tre visi alternativi tra cui uno di “Sukuna”

Due effect parts

Capelli extra

Cinque mani alternative

Blister di Satoru Gojo:

La figure di Satoru Gojo

Tre visi alternativi tra cui uno di senza benda

Una benda

Sette mani alternative

Yuji Itadori

Una volta estratta la figure dal blister, notiamo subito che la figure è qualche cm più bassa di Satoru, infatti misura circa 15 cm di altezza. Il personaggio è molto fedele al chapter design visto nell’anime, infatti il suo aspetto consiste in un’uniforme nera come ogni studente di Jujutsu High, ma anche personalizzata. La sua particolarità è quella di indossare una felpa rossa sotto la camicia nera e delle scarpe rosse. La struttura delle articolazioni è abbastanza rigida e molto semplice da modellare. Il paint è altrettanto curato e non mostra cenni di imperfezioni nemmeno sotto l’occhio vigile del collezionista più pignolo.

Satoru Gojo

Passiamo ora a Satoru Gojo, realizzato anche lui in plastica con forte considerazione in tutti i suoi dettagli nei suoi 16 cm circa di altezza. Nonostante la pesante fama di Stregone più forte del mondo, ha un aspetto longilineo e un’altezza superiore rispetto alla media. Le caratteristiche principali che lo distinguono dagli altri personaggi sono: i capelli a punta bianchi e gli occhi azzurri continuamente bendati (a parte quando utilizza le tecniche più potenti). Per quanto riguarda il suo abbigliamento indossa una classica divisa nera dell’istituto delle arti occulte di Tokyo. Le articolazioni rimangono ben nascoste grazie alla colorazione scura del vestito e sono molto rigide e funzionali all’uso.

Conclusioni

Yuji Itadori e Satoru Gojo sono due action figure che a noi sono piaciute tantissimo, anche se non sono esenti da qualche piccolo difetto. I due personaggi sono ben fatti e le articolazioni permettono una vasta gamma di possibilità di pose. Al momento questi sono gli unici due personaggi dedicati a Jujutsu Kaisen di Tamashii Nations e sono ancora reperibili a un prezzo indicativo di 80.00 euro a figure, distribuiti in Italia da Cosmic Group.