Jumanji – The Next Level: disponibile in home video dal 5 Maggio

A due anni da Jumanji – Benvenuti nella giungla e dopo aver sbancato nuovamente al botteghino con un incasso complessivo di più di 600 milioni di dollari, Jumanji – The Next Level è pronto a sbarcare in home video a partire dal 5 Maggio.

Con nuovamente Jake Kasdan alla regia, Jumanji: Benvenuti nella giungla riporta i personaggi visti nel capitolo precedente ad affrontare nuovamente le insidie di Jumanji: assieme a Dwayne Johnson(Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Jack Black (Piccoli Brividi), Kevin Hart (Poliziotto in prova) e Karen Gillan (Avengers: Endgame) si uniranno nuove reclute, tra cui Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona), Rory McCann (Game of Thrones), Danny Glover (Sorry To Bother You) e Danny DeVito (Dumbo).

In questa uscita in home video non mancheranno ricchi contenuti extra come una serie di errori sul set, moltissimi materiali dietro le quinte, approfondimenti su come sono state girate le scene e tantissimo altro ancora! Inoltre, sarà reso disponibile un cofanetto contenente i due film, per poter rivivere al meglio l’avventura di Jumanji con tutta la famiglia.