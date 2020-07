King in Black: il nuovo evento Marvel di Donny Cates e Ryan Stegman

Nella tarda serata di ieri Marvel ha ufficializzato l’arrivo di King in Black il nuovo evento cosmico orchestrato da Donny Cates (Venom, Thor) e Ryan Stegman (Venom) che partirà a dicembre negli Stati Uniti subito dopo la fine di un altro evento iniziato questa settimana ovvero Empyre e sarà sequel ideale di Absolute Carnage.

Per ora i dettagli sono pochissimi ma, come facilmente intuibile, al centro degli eventi di King in Black ci sarà Knull ovvero la Divinità dei Simbionti – un essere di pura malvagità intenzionato a bandire la luce che in passato creò il pianeta artificiale natale di Venom, Klyntar, e la spada All-Black, importante nella nuova mitologia di Thor.

Knull, introdotto nel 2008 sulle pagine di Venom,è poi comparso più volte nelle serie di Cates da Silver Surfer: Black – disegnato da Tradd Moore – a Guardians of the Galaxy, Absolute Carnage e nel one-shot Incoming! dove lo abbiamo visto dare il via alla sua sanguinaria marcia attraverso le stelle per oscurare l’intero cosmo.

Nell’immagine promozionale, oltre Venom in primo piano, campeggiano anche alcuni importanti personaggi dell’Universo Marvel il che ci fa capire la portata dell’evento:

Donny Cates ha anche presentato brevemente l’evento con un video sul canale YouTube ufficiale Marvel:

L’autore ha sottolineato quanto questo suo nuovo incarico per la Casa delle Idee sia incredibilmente oscuro e terrificante dicendo che per quanto concerne gli eventi a fumetti, questo è il progetto più figo, dark, heavy metal e horror in stile Cthulhu che abbia mai avuto modo di realizzare. Cates si è detto ancora sorpreso che la Marvel li abbia permesso di prendere strade così oscure e spaventose.

Sempre nel trailer di cui sopra, il disegnatore Ryan Stegman ha aggiunto che una delle cose di cui è più orgoglioso di questa serie è la creazione del personaggio di Knull con alcuni nuovi design che verranno svelati nel corso della serie che sono veramente cool e raccapriccianti.