La famiglia Addams 2: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film d’animazione

La famiglia Addams è tornata in azione e si sta preparando per portare le loro abilità macabre anche in vacanza. Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley e il resto della famiglia torneranno per il sequel (potete recuperare il primo film in formato Blu-Ray su Amazon) del grande successo animato del 2019, La famiglia Addams 2 in arrivo al cinema questo autunno, esattamente il 28 ottobre. Sebbene manchino ancora diversi mesi dalla sua uscita, il produttore MGM ha finalmente dato ai fan un assaggio di cosa accadrà con la pubblicazione del primo trailer ufficiale del film.

Il primo filmato ufficiale de La famiglia Addams 2 mette in mostra la storia della nuova pellicola sottolineando come questa volta, invece di vincere i problemi di casa, la famiglia spettrale e stravagante dovrà affrontare le sfide della strada aperta e delle vacanze. Qui di seguito potete osservare il trailer:

Diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, La famiglia Addams 2 vede ancora una volta Oscar Isaac e Charlize Theron nei panni di Gomez e Morticia Addams, con Chloe Grace Moretz che riprende il ruolo di Wednesday. Anche Nick Kroll, Snoop Dogg e Bette Midler ritorneranno a interpretare i loro ruoli del primo film, e sono raggiunti dai nuovi arrivati Bill Hader e Wallace Shawn. Javon “Wanna” Walton assumerà il ruolo di Pugsley, doppiato da Finn Wolfhard nel primo film.

La famiglia Addams 2: la sinossi ufficiale del film

La sinossi ufficiale della pellicola è la seguente:

La famiglia spettrale più amata di sempre è tornata nel sequel della commedia animata, La famiglia Addams 2. In questo nuovissimo film troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, saltando le cene di famiglia e totalmente consumati dal “tempo delle urla”. Per recuperare il loro legame, decidono di stipare Wednesday, Pugsley, zio Fester e l’intera crew nel loro camper infestato e di mettersi in viaggio per un’ultima misera vacanza in famiglia. La loro avventura attraverso l’America li porta fuori dalla loro confort zone e in esilaranti scontri con i loro cugino iconico, It, così come molti nuovi personaggi stravaganti. Cosa potrebbe mai andare storto?

La famiglia Addams 2 è prodotta da Gail Berman, Conrad Vernon, Danielle Sterling e Alison O’Brien. Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman, Cassidy Lange, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth sono i produttori esecutivi.