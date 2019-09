La Ruota del Tempo, le riprese sono ufficialmente iniziate!

La Ruota del Tempo, l'attesa serie di Amazon Prime Video, arriverà prossimamente. Nel frattempo, il produttore ha annunciato le riprese sono iniziate.

La Ruota del Tempo, o comunemente chiamata “The Wheel of Time“, è entrata a far parte ufficialmente nel giro di adattamenti portati avanti da Amazon Prime Video. Le riprese sono ufficialmente iniziate; la notizia arriva da Rafe Judkins in video, omaggiando Robert Jordan, l’autore di questa opera fantasy.

“La Ruota del Tempo è ambientata in un vasto mondo fantasy in cui esiste la magia, accessibile solo a certe donne. Pike Moiraine è una di quelle donne, un membro della potente organizzazione di sole donne nota come Aes Sendai“, recita la trama ufficiale dell’opera. “Arriva nella piccola città di Two Rivers e intraprende un viaggio in tutto il mondo con cinque giovani uomini e donne. Uno di loro è profetizzato come il Reborn del Drago, un essere che salverà o distruggerà l’umanità“.

Questa serie televisiva, inoltre, include un cast d’eccezione, che include Josha Stradowski (Just Friends) in Rand al’Thor, Madeleine Madden (Tidelands) nei panni di Egwene Al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) sarà Perrin Aybara, Barney Harris (Clique) sarà Mat Cauthon, e Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) che interpreterà Nynaeve.

Nel video, da poco disponibile sui canali ufficiali di Twitter, è possibile capire le responsabilità prese da tutti gli attori e autori nei confronti di tutti gli appassionati delle opere di Robert Jordan. Vi ricordiamo, infine, che La Ruota del Tempo debutterà con ogni probabilità il prossimo anno, oppure nel 2021. Seguiranno aggiornamenti.