Nei giorni scorsi sono state diffuse tramite il catalogo Direct 87 le uscite del prossimo mese dal quale apprendiamo tutte le novità J-Pop e Edizioni BD di dicembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Tokyo Revengers, il nuovo numero di Kemono Jihen e il nuovo numero di Komi Can’t Communicate.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità J-Pop e Edizioni BD di dicembre 2021

Le novità J-Pop di dicembre 2021

Kasane 10

di Daruma Matsuura

€ 6,90

Kasane è una ragazza che, a causa del suo volto deturpato, ha ricevuto dalla vita solo abusi e derisione. Ora però ha finalmente un ideale strumento di rivalsa: un rossetto che le permette di “scambiare” temporaneamente il proprio viso con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei confronti delle persone “belle”, Kasane comincia così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla sottile linea che separa la

lucidità dalla follia. Continua il tenebroso manga di suspense che ha conquistato il Giappone!

Kemono Jihen 8

di Sho Aimoto

€ 6,00

Un remoto villaggio è scosso da una terrificante visione: cadaveri di animali sono apparsi lungo le strade! Il detective incaricato di risolvere il mistero trova l’aiuto di un bizzarro giovane del luogo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo”, come uno yokai che vive nel fango… e il legame tra questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue col botto il nuovo esplosivo shonen di Sho Aimoto!

Komi can’t communicate 13

di Tomohito Oda

€ 5,90

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shouko è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

Neun 6

di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Gli abitanti del posto la chiamano “l’isola della morte”, perché nessuna ha mai fatto ritorno da lì. Dicono che sia colpa dei misteriosi poteri di un terrificante ragazzo noto solo come “il numero nove”…

Rent a Girlfriend 6

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero tutto oro quello che luccica, o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto

amabile? Prosegue il nuovo fenomeno che ha sedotto tutti gli appassionati di commedia romantica, già trasposto in un anime di grande successo!

The Promised Neverland – Artbook

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

€ 20,00

Dopo del manga, arriva finalmente in Italia l’artbook di The Promised Neverland! Posuka Demizu e Kaiu Shirai ci guidano in un’immersione totale nel mondo dei bambini di Gracefield House, a partire naturalmente da tante meravigliose illustrazioni, spesso accompagnate da un codice QR che rimanda a esclusivi materiali digitali, come video dei rispettivi making of. Non mancano inoltre interviste, approfondimenti e ogni genere di chicca per tutti gli appassionati di uno dei più eclatanti fenomeni mediatici del Sol Levante!

Black Night Parade 5

di Hikaru Nakamura

€ 6,90

Dopo aver fallito l’esame di ammissione all’università, Hino Miharu si trova costretto a cercarsi un lavoro vero. Avendo passato gli ultimi tre anni intrappolato in un part-time senza speranza, con un capo orrendo e colleghi più giovani che si prendono gioco di lui, ora desidera la carriera dei suoi sogni… e forse sarà il misterioso “Black Santa” a offrirgliela? O magari no? La “Black Enterprise” del sedicente Babbo Natale dark si rivela un’azienda come nessun’altra al mondo, dalla quale andarsene sembra impossibile!

Buddha – Osamushi Collection 1

di Osamu Tezuka

€ 14,90

In una società ingiusta, governata da un sistema di caste rigido e spietato, nasce un bambino molto speciale, il principe Siddhartha Gautama. Sebbene circondato da privilegi, egli è apatico e non sembra avere bisogno di nulla. L’incontro con Tatta, un giovane ladro della casta più bassa, condurrà Siddhartha a confrontarsi con la realtà in modo nuovo e a imboccare un sentiero imprevisto che cambierà lui stesso e il mondo intero…

Final Fantasy – Lost stranger 7

di Hazuki Minase, Itsuki Kameya

€ 6,90

Il primo manga originale ambientato nel mondo di Final Fantasy, la serie di videogame da oltre 130 milioni di copie vendute! Le creature, i mostri e le magie di Final Fantasy diventano improvvisamente reali per uno degli sviluppatori del gioco quando, vittima di un incidente, si ritrova catapultato in carne e ossa in quello che credeva un mondo virtuale. Basterà la sua conoscenza delle meccaniche del gioco a permettergli di sopravvivere a draghi e altri pericoli?

Dungeon food 10

di Ryoko Kuo

€ 6,90

Mangiali, se non vuoi essere mangiato! Andando in cerca di avventure in un dungeon, uno dei maggiori rischi è finire divorati da un mostro. In Dungeon Food è vero anche

il contrario, e pipistrelli giganti e perfino troll possono diventare la base per ricette gourmet. Ovviamente, il vero problema è sopravvivere alla caccia della materia prima!

Un fantasy originale e dai disegni straordinari, edito in Giappone nella celebre rivista de La Stravaganza e I Giorni della Sposa.

Non tormentarmi, Nagatoro! 3

di Nanashi 774

€ 6,00

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino

a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici, energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio… Arriva finalmente in Italia il manga di enorme successo scritto e disegnato da Nanashi, che di recente ha ispirato una popolare serie anime disponibile in streaming gratuito su Crunchyroll!

Shadows House 5

di Somato

€ 6,50

In una gigantesca e sperduta villa, vive una famiglia di aristocratici senza volto, vere e proprie ombre i cui unici tratti distinguibili sono le fuligginose silhouette, al cui servizio lavorano come domestici delle allegre bambole viventi. Tra queste spicca Emilico, cameriera personale della figlia minore Kate e ancora in corso di apprendistato. Chi sono realmente gli abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno Emilico e Kate, avventurandosi nei meandri della società delle ombre?

Golden Kamui 25

di Satoru Noda

€ 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. Una corsa che lo porta nell’estremo nord del Giappone, dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del prezioso metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Mobile Suit Gundam Unicorn 17

di Harutoshi Fukui, Kōzō Ōmori

€ 6,90

Universal Century 0096. Sebbene Neo Zeon sia stata sconfitta, nelle colonie spaziali la volontà di affrancarsi dall’egemonia della Federazione terrestre continua a pulsare. Un desiderio che il nuovo gruppo terroristico delle Maniche potrebbe realizzare, se riuscisse a impossessarsi dello Scrigno di Laplace. Ma a difendere la pace entrano in scena Banagher, Audrey e i loro Gundam! Si conclude l’action di successo dalla serie di light novel che ha ispirato l’amatissimo anime Gundam Unicorn!

Remnant – Jujin omegaverse 5

di Hana Hasumi

€ 6,90

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa del destino che spetta loro in qualità di Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena raggiunto il primo calore. Ma Daath non intende separarsi dall’unico familiare che gli resta, specialmente dopo avere scoperto che il prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi… li sta invece vendendo come fossero merce!

La divisa scolastica di Akebi 8

di Hiro

€ 6,50

Per Akebi, indossare la divisa alla marinaretta del prestigioso istituto privato Robai è un sogno che si avvera… E intende vivere al massimo la nuova vita da studentessa delle

medie insieme alle sue amiche, entrando in un club e rendendo ogni giorno una girandola di emozioni! Uno slice-of-life adorabile dallo stile affascinante, per rivivere una seconda giovinezza con il sorriso sulle labbra!

Mission: Yozakura family n. 3

di Hitsuji Gondaira

€ 5,90

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica persona con la quale riesce a parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura… che però, in segreto, è l’ultima discendente di una famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro, toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E, soprattutto, ne sarà in grado?

Tokyo Revengers 10

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto, ma ha già raggiunto il punto più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole

medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso… Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità di salvare la dolce

Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

Violence action 4

di Shin Sawada

€ 6,50

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è quello del sicario e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio? Un manga esplosivo e travolgente, dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy and The Beast).

Bj Alex – Box 2 (Vol. 3 & 4)

di Mingwa

€ 18,90

Dopo il trionfo mondiale di Killing Stalking, dalla scuderia coreana di Lezhin arriva un altro originale successo dai toni Boy’s love! Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata? Un racconto appassionante e in bilico tra commedia e dramma, disponibile per intero in due cofanetti completi da collezione.

Blue period 9

Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Yatora è un liceale tanto intelligente, quanto abulico e privo di stimoli… finché non sperimenta la pittura. Terminato il liceo, decide così di intraprendere una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!

DanMachi – Sword oratoria 18

di Fujino Omori, Takashi Yagi

€ 5,90

Astro nascente della potente Familia Loki, la bellissima Ais Wallenstein è una guerriera straordinaria che punta a diventare la Pricipessa della Spada del paradiso degli esploratori, Orario. Spedizione dopo spedizione nel dungeon, una caccia al mostro dopo l’altra, la ragazza e i suoi compagni si lanciano in imprese sempre più rischiose, in questo appassionante spin-off del mitico Danmachi!

Kakegurui Twin 11

di Homura Kawamoto, Kei Saiki

€ 6,90

Nuovo capitolo per il prequel di Kakegurui, incentrato sulla prima avversaria di Yumeko! Un anno prima dell’inizio della serie regolare, Mary si era appena trasferita nel prestigioso istituto Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche. La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia, impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del gioco e a imporsi come una spietata giocatrice. Questa è la sua storia!

Le novità Edizioni BD di dicembre 2021

GRINTA ED. REGULAR E DELUXE

Autore: Roberto Recchioni

Pagine: 128pp. b/n + col.

Formato: 18x16cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: reg. 15,00€ deluxe 29,00€

Grinta non è più un cucciolo e, decisamente, non è mai stato un eroe. Ama le crocchette, le passeggiate e il suo padrone… peccato che tema letteralmente ogni altra cosa! La superstar del fumetto italiano Roberto Recchioni (Il Corvo: Memento Mori, Dylan Dog/Batman) si svela in questo autoritratto d’autore, visto attraverso gli occhi (molto spaventati) del cane che lo accompagna anche nel mondo reale.

TRISTERIO E VANGLORIO

Autore: Federico Fabbri, Francesco Catelani

Pagine: 240 pp. col.

Formato: 16,7x24cm Rilegatura: bross.

rezzo: 18,00€