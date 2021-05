Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 357 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di luglio 2021. Da segnalare Rango di Leo Ortolani, un nuovo romanzo di Star Wars – L’alta Repubblica.

Eccovi tutti i dettagli delle novità!

Le novità Panini Comics di luglio 2021

RANGO

Autore: Leo Ortolani

8 luglio • 18×26, B., 64 pp., b/n • Euro 5,00

Vietnam. Una guerra sporca. Una guerra lurida. Una guerra che ha segnato milioni e milioni di spettatori. Una guerra combattuta da tanti giovani. Giovani attori. Una guerra che è arrivata nelle nostre case, alle 20:30, in prima serata. Da questi terribili ricordi, nasce la vera storia di un falso reduce e di come abbia vinto la guerra. Dopo il successo de Il cercatore, state pronti per Rango.

MATANA 5 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

15 luglio • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Speranza. El Muerto. Due facce della stessa medaglia. Una medaglia che ti appunterà sul petto Satana in persona, dopo che gli avrai mostrato le tue pistole coperte di sangue. Sangue non tuo. Matana cavalcherà ancora con Speranza, quando conoscerà il suo passato? Tutto dipenderà dal presente, dove la Speranza è appesa a un filo. Anzi, a una corda insaponata.

RAT-MAN GIGANTE 90

Autore: Leo Ortolani

5 agosto • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

È il momento della verità, il capitolo conclusivo del confronto tra l’Ombra e Rat-Man. Chi dei due prevarrà? Chi dei due uscirà vittorioso dalla lotta nell’abisso? Un’idea Leo Ortolani ce l’avrebbe, ma non ce la vuole dire. Ci dice solo chi vince. Il migliore.

ASTERIX E IL GIRO DI GALLIA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

8 luglio • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le tour de Gaule d’Astérix

Nuova avventura per i nostri amati Galli, che ancora una volta dovranno far capire a quei pazzi dei Romani che non possono sconfiggerli né… rinchiuderli con una palizzata! In questo volume della celeberrima serie dei maestri della bande déssinée René Goscinny e Albert Uderzo, Asterix e Obelix ci accompagneranno in un vero e proprio tour di tutta la Gallia, approfittando anche delle tipiche specialità culinarie. E se non bastasse, questo è l’albo in cui compare per la prima volta Idefix, destinato a diventare il fedele sodale a quattro zampe di Obelix.

ASTERIX E CLEOPATRA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

29 luglio • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix et Cléopâtre

Asterix e Cleopatra è uno dei titoli più celebri in assoluto della saga dei Galli, ancora oggi tra i più amati dai lettori. Asterix e Obelix si recano ad Alessandria d’Egitto insieme al druido Panoramix, nel tentativo di aiutare l’architetto Numerobis ad accontentare una sovrana tanto esigente quanto affascinante. Da questo episodio è stato tratto un fortunatissimo film animato, in streaming su Netflix.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 49

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Dave Wachter, Pablo Tunica, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #81/84, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #19, #24

Approfittando del caos seguito all’invasione dei Triceraton, il malvagio Re dei Topi sta seminando morte e distruzione. Per fermarlo, le Tartarughe Ninja saranno costrette loro malgrado a chiedere aiuto agli inquietanti membri della sua famiglia… a partire dal viscido Barone Rospo! In appendice, una storia breve con protagonista l’ineffabile Pete il Piccione.

FAR CRY – IL MANUALE UFFICIALE DI SOPRAVVIVENZA

Ottobre • 23,5×19,05, C., 248 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: The Official Far Cry Survival Manual

In attesa dell’uscita del sesto capitolo di uno dei maggiori successi di casa Ubisoft, allenati a sfuggire alle situazioni più estreme e selvagge con Far Cry: Manuale ufficiale di sopravvivenza, ispirato alle atmosfere del videogioco. Scopri come sopravvivere nell’era preistorica, curare qualunque ferita e scampare a una guerra nucleare grazie al diario di bordo di un giornalista, che per seguire la notizia si avventurerà sino ai confini dell’universo videoludico e oltre! Un vero e proprio manuale di 250 pagine per essere pronti a tutto, ovunque e in qualsiasi momento!

HARRY POTTER DALLA PAGINA ALLO SCHERMO — L’AVVENTURA CINEMATOGRAFICA RACCONTATA PER IMMAGINI — NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA

Autore: Bob McCabe

Ottobre • 26,5×32, C., 540 pp., col. • Euro 65,00

Contiene: Harry Potter Page to Screen — Updated Edition



La “bibbia” che raccoglie tutti i segreti della saga cinematografica dedicata a Harry Potter, il magico protagonista dei romanzi di J.K. Rowling, torna finalmente disponibile in un’edizione aggiornata, con una nuova copertina fotografica dedicata all’ultimo episodio e una sezione finale inedita che va a completare il perfetto compendio al magico mondo creato dai Warner Studios. Memorabilia, sticker, pagine estraibili, la riproduzione della Mappa del Malandrino e molto altro ancora ti aspetta per rivivere le emozioni di una serie di film che ha ridefinito il primo decennio degli anni 2000!

STAR WARS: I SEGRETI DEI JEDI

Autore: Marc Sumerak

Ottobre • 23×23, C., 32 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Jedi

La guida definitiva al mondo dei Jedi, un manuale essenziale che vi permetterà di scoprire la galassia lontana lontana. Fatti, articoli, curiosità sui più grandi Cavalieri della saga di Star Wars: le loro tecniche, il loro credo, le loro spade laser. Articoli interattivi, poster, diari segreti, pop-up in 3D e messaggi da decrittare sono solo alcuni dei segreti da scoprire per passare da Padawan a Maestro Jedi!

STAR WARS: I SEGRETI DEI SITH

Autore: Marc Sumerak

Ottobre • 23×23, C., 32 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Sith

Unitevi all’Imperatore Palpatine – o forse dovremmo dire Darth Sidious! – per andare alla scoperta dei Sith e di tutti gli alleati. I segreti dei Sith è un libro imperdibile fra disegni incredibili, pop-up e inserti nascosti. Conosci i misteri più oscuri di Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul e, con loro, tutti i segreti del lato oscuro della Forza!

STAR WARS: DELIZIE DA UNA GALASSIA LONTANA LONTANA…

Autori: AA.VV.

Settembre • 20,5×25,5, C., 128 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Star Wars: Galactic Baking

Il ricettario ufficiale di stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre! Le ricette raccolte in questo libro vi permetteranno di preparare piatti deliziosi – da quelli più semplici “a velocità luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro” – da gustare in famiglia o con gli amici, tuttei ispirati ai mondi di Star Wars. Che in cucina siate un Padawan o un Maestro Jedi, non importa: troverete certamente qualcosa che vi ispiri a partire alla volta della galassia lontana lontana….

STAR WARS ROMANZI – L’ALTA REPUBBLICA: NELL’OSCURITÀ

Autore: Claudia Gray

Luglio • 16,5×24, C., 448 pp., b/n. con sovraccoperta, Euro 26,00

Contiene: Star Wars – The High Republic: Into the Dark

Un nuovo tassello dell’incredibile affresco di L’Alta Repubblica! Il Padawan Reath Silas sta per arrivare al Faro Starlight, quando la nave su cui sta viaggiando viene scaraventata fuori dall’iperspazio a causa di un disastro di dimensioni galattiche. Insieme ai suoi compagni troverà rifugio in una stazione spaziale abbandonata che nasconde un mistero… La scrittrice di bestseller young adult Claudia Gray (Evernight) firma un esordio nel mondo di Star Wars colmo di fascino e azione!

Rileggete la recensione del primo romanzo La Luce dei Jedi e recuperatelo su Amazon.

STAR WARS 5

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

8 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #5, Darth Vader (2020) #5

Seguendo una visione della Forza, Luke Skywalker viaggerà fino a un pianeta sperduto per trovare una donna che crede possa essere la chiave del suo futuro come Cavaliere Jedi. La ricerca della vendetta, invece, porterà Darth Vader su Polis Massa, il luogo dove è nato suo figlio!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 4

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #4

La Jedi Keeve Trennis e la potente Avar Kriss devono affrontare un traditore fra le loro file, un pericolo che minaccia il Faro Starlight. Intanto, sul pianeta Sedri, la minaccia dei Drengir si svela in tutta la sua mostruosità!

Rileggete la nostra recensione del primo albo.

DOTTORESSA APHRA VOL. 1: FORTUNA E FATO

Autori: Alyssa Wong, Marika Cresta

Agosto • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2020) #1/5

Un po’ archeologa, un po’ criminale… assolutamente irresistibile! La Dottoressa Aphra è tornata con una nuova missione, ma per trovare gli Anelli di Vaale dovrà mettere insieme una banda di cacciatori di tesori più sfacciati di lei! Il volume perfetto per fare la conoscenza della figura più memorabile scaturita dai fumetti di Star Wars!

STAR WARS – INFINITÀ VOL. 1: UNA NUOVA, NUOVA SPERANZA

Autori: Chris Warner, Drew Johnson, Al Rio

Luglio • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars: Infinities – A New Hope (2001) #1/4, Star Wars: Infinities – The Empire Strikes Back (2002) #1/4

Amiamo e conosciamo a menadito la saga di Star Wars. Ma se le cose non fossero andate proprio come ci hanno raccontato i film? Cosa sarebbe successo se Luke Skywalker non fosse riuscito a distruggere la Morte Nera? E se Ian Solo non fosse riuscito a salvarlo dai ghiacci di Hoth? Le possibilità sono infinite, in una sorprendente narrazione alternativa dei più amati film della trilogia originale!

Le novità Panini Magazines di luglio 2021

LEGO EXPLORER MAGAZINE 1

10 giugno • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il pappagallo LEGO

Tanti segreti su set e personaggi LEGO, trucchi e idee per costruire strabilianti creazioni sfruttando fino all’ultimo mattoncino. E ancora, giochi, rubriche e curiosità sulla progettazione di pezzi e scenari. La nuova rivista LEGO Explorer metterà alla prova le abilità creative degli appassionati LEGO! Nel primo numero dedicato ai volatili, ci saranno pillole su natura e animali, scienza e ingegneria. In regalo il set per costruire il pappagallo LEGO.

LEGO EXPLORER MAGAZINE 2

10 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: l’auto da corsa LEGO

Un viaggio alla scoperta di tutti i segreti su set e personaggi LEGO, con giochi e sfide per mettere alla prova le proprie abilità di costruzione. E ancora, rubriche di scienze, matematica, arte e ingegneria, con tanti suggerimenti ed esperimenti per sfruttare al meglio i mattoncini. Nel secondo numero di LEGO Explorer, spazio alla velocità e ai motori, con pillole sui trasporti, le automobili e la tecnologia! In regalo la mitica auto da corsa LEGO.

LEGO MINECRAFT 1

Agosto • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO di Steve con uno zombi e un maiale!

Azione, divertimento e avventura! Arriva la rivista ufficiale dedicata allo straordinario mondo di LEGO Minecraft! In ogni numero storie a fumetti, tanti giochi e divertenti attività dedicate ai fantastici personaggi e agli scenari del famoso videogioco. In regalo, in ogni uscita, un set originale LEGO Minecraft, per creare e vivere nuove e avvincenti avventure! Nel primo numero, la minifigure di Steve con uno zombi e un maiale!

TOPOLINO JUNIOR 5

20 luglio • 20×26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il disco volante di Topolino!