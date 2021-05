Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 357 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di luglio 2021. Da segnalare il nuovo esclusivo gadget allegato a Topolino e l’ultimo volume della riproposta della storie classiche di Wizards of Mickey. Pioggia di ristampe per PK, compreso l’esclusivo cofanetto per il 25° anniversario.

Ecco tutte le novità, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di luglio 2021

TOPOLINO 3424

07 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3425

14 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3425 + DRONE

14 LUGLIO 2021

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 14,90

Per la prima volta, arriva l’imperdibile Topodrone: il Drone radiocomandato di Topolino. Divertiti a guidare dalla distanza il tuo drone e esibisciti in acrobazie aeree mozzafiato! Il drone è pilotabile fino a 30 metri di altezza e stabilizzato con giroscopio a 6 assi. Inoltre è munito di 2 led per l’orientamento, di una batteria al lito ricaricabile con cavo USB!

TOPOLINO 3426

21 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3426 + RADIOCOMANDO

21 LUGLIO 2021

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 14,90

TOPOLINO 3427

28 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE – VOLUME EXTRA + COFANETTO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2022

17×24, C., 72 pp. TBC, col. Euro 70,00 TBC

Completa la nuova raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, pubblicate a partire dal 1999, un cofanetto per raccogliere i 6 volumi con i 12 episodi e il settimo volume cartonato dedicato alle storie brevi della spassosa mini-serie con il catastrofico reporter Chester Soup per mano di Silvia Ziche con Francesco Artibani e Davide Catenacci e i due episodi della mini-serie Anderville confidential, scritta da Bruno Enna e disegnata da Giuseppe Zironi. In più contenuti extra, interviste e contributi degli autori. Solo in fumetteria e su panini.it.

IMPARA IL CALCIO CON TOPOLINO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 13,9×18,6, C.,

192 pp., col. • Euro 6,90

In occasione degli appuntamenti calcistici degli Europei, ecco un aggiornatissimo manuale di calcio di Topolino. Una guida unica, con spiegazioni, consigli, suggerimenti per imparare la teoria e migliorare la pratica, intervallati da tre storie a fumetti di Paperi alle prese con il mondo del pallone. La prefazione è di Swann Ritossa, campione di calcio freestyle.

METAL EDITION – ARTIBANI

Autori:AA.VV.

LUGLIO 2021

14,5×19,5, B., 288 pp., col. Euro 7,90

È il momento di farsi quattro risate sotto l’ombrellone grazie a una selezione di storie umoristiche firmate da uno dei nomi più conosciuti e versatili associati a Topolino, il mitico Francesco Artibani. Anche stavolta scelte per voi da chi le ha ideate, tutte le storie presenti nel volume sono disegnate da grandi artisti, tra cui Silvio Camboni, autore di Zio Paperone e il campione in affitto, spassosa avventura a sfondo calcistico, o Silvia Ziche, che ha realizzato I racconti della Banda Bassotti – La pecora nera.

TOPOLINO – LE STRISCE DI GOTTFREDSON 1938/1940

Autori: Merrill De Maris, Floyd Gottfredson

NOVEMBRE 2021 • 26,1×21,6, C., 288 pp., col. • Euro 34,90

Avventura, mistero e comicità in questo nuovo volume dell’edizione integrale e cronologica che presenta le mitiche storie del Topolino di Floyd Gottfredson. Impreziositi da numerosi saggi di approfondimento, tornano alcuni indimenticabili capolavori del fumetto mondiale, tra cui Topolino e la banda dei piombatori e Topolino e il mistero di Macchia Nera.

DONALD DUCK – LE STRISCE DI TALIAFERRO 1948 – 1950

Autori: Bob Karp, Al Taliaferro

NOVEMBRE 2021 28×21,5, C., 272 pp., col. Euro 34,90

Quinto volume della raccolta completa delle strisce giornaliere del Donald Duck di Bob Karp e Al Taliaferro. 750 strisce giornaliere apparse fra il 1948 e il 1950 nelle quali lo strepitoso Paperino si ritrova ad affrontare le “imprese” della vita tutti i giorni, impegnato in altrettanti, e a volte davvero improbabili, mestieri. Con i suoi tre scatenati Nipotini e una seconda apparizione di Nonna Papera, affronta così l’esistenza con ottimismo, fantasia e sagacia, illustrato splendidamente da un “Taliaferro allo stato puro”, come sottolinea Alberto Becattini nella sua esclusiva introduzione.

PK POTERE E POTENZA – TERZA RISTAMPA

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,90

La storia cult che ha dato il via alla New Era di PK torna con una nuova copertina: una pietra miliare del fumetto, pronta a conquistare nuove generazioni di PKers con la forza della sua trama mozzafiato e delle sue spettacolari tavole piene di azione e forza visiva.

PK CRONACA DI UN RITORNO – RISTAMPA

Autori: A. Sisti, C. Sciarrone, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,00

Sono passati tanti anni da quando gli Evroniani sono stati sconfitti e Xadhoon è sparita, inghiottita da un’esplosione. Ma la guerriera geniale e coraggiosa non poteva perdersi nel nulla e infatti eccola rinascere dalla penna di Alessandro Sisti in questa avventura ricca di colpi di scena. Ritmo e pathos sono garantiti dalle matite di Claudio Sciarrone e dal colore di Max Monteduro.

PK – L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI – RISTAMPA

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,00

Il ciclo PK2, iniziato nel 2001, giunge alla sua conclusione con questi quattro memorabili episodi, scaturiti dalla fantasia creativa di Francesco Artibani. Una straordinaria escalation di colpi di scena, dove è difficile capire chi sta dalla parte di chi. Tutto in queste episodi è declinato al suo massimo grado, dai combattimenti galattici, alle emozioni dei protagonisti, alle sorprese che si succedono con ritmo incalzante. Potenti e numerose le illustrazioni a tutta pagina, frutto della matita di Lorenzo Pastrovicchio e del colore di Max Monteduro. Completa il volume la copertina inedita.

PK NEW ERA – COFANETTO 25° ANNIVERSARIO CON 7 VOLUMI

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

GIUGNO 2021 • 21,4×10,7×32,6 Euro 134,90

A grande richiesta, torna il cofanetto per raccogliere i 7 volumi dedicati alle storie di PKNE, illustrato da Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone e colorato da Max Monteduro: Gli Argini del tempo, Il raggio nero, Il marchio di Moldrock, Droidi e in una nuova edizione con copertina inedita Potere e Potenza, Cronaca di un ritorno e L’orizzonte degli eventi. In omaggio la litografia d’autore e la PK CARD NEW ERA.

PK NEW ERA – COFANETTO 25° ANNIVERSARIO

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4×10,7×32,6 Euro 10,90

DUCKTALES 5

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 17×24, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

2 episodi da non perdere in questo nuovo volume targato Ducktales. Questa volta i nostri coraggiosi e intrepidi amici paperi saranno alle prese con un vecchio artefatto magico custodito in un baule il cui potere scatenerà qualcosa di insolito in tutto il mondo… Ma non è finita qui. Di ritorno da un’avventura su un’isola inesplorata, Jet McQuack sembra non essere più lo stesso: cosa gli sarà successo? E poi, quale misteriosa figura del passato di Paperon de’ Paperoni arriverà a complicare le cose?

WIZARDS OF MICKEY 12 (Legendary Collection Extra)

Autori: Matteo Venerus, Roberto Marini

LUGLIO 2021 17×23,9, B., 152 pp., col. Euro 6,90

Oberon, Arena, Destino: le tre grandi saghe firmate da Matteo Venerus ai testi e da Roberto Marini ai disegni chiudono la riproposta di Wizards of Mickey nel formato Legendary Collection. Un gran finale in cui ritroveremo tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo di questo mondo parallelo, fra maghi, streghe, folletti, draghi e arcani intrighi…

Recuperate Wizards of Mickey Forbidden Kingdom – L’Oscura Profezia su Amazon!

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 16

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Continua con due episodi Minaccia dall’infinito, la grande saga dell’estate scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni ’90. Inoltre, un classico barksiano rivisitato, Le GM e il prezzo della libertà, per le matite di Daan Jippes. E ancora, Zio Paperone vice-vice Gran Mogol, una chicca disegnata da Giorgio Cavazzano, Gastone e la vittoria di Pirro, un superclassico di Cimino, Scarpa e Cavazzano, e due storie inedite. In più, tanti articoli e servizi dedicati alla natura.

ZIO PAPERONE 37

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Si avvicina la conclusione della serie Zio Paperone e la grande caccia ai trofei, con una svolta nella vicenda che vedrà protagonista Gastone. Ma non solo sport in questo volume, anche adrenalina e misteri come in Zio Paperone e i cammelli di Sale e l’inedita Zio Paperone e il segreto della civetta d’argilla, in cui Qui Quo e Qua dovranno aiutare lo zione in una trattativa più complicata del previsto.

PAPERINO 494

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., PAPERINO N. 494 + UN ESCLUSIVO

PAPERINO N. 494 + UN ESCLUSIVO GADGET SPORTIVO

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,50

Anche questo mese Paperino si apre con una storia mai vista, Paperino e la fortunata impresa sportiva, in cui uno sfortunato imprevisto mette k.o. la squadra ufficiale del Calisota e Zio Paperone farà di tutto per non rinunciare a partecipare ai campionati mondiali. Nel mensile, tutto dedicato al mondo “paperopolese”, c’è anche Paperino e la prelibatezza pro affare, uscita per la prima volta nel dicembre 1996, firmata da Sergio Tulipano e Anna Marabelli.

BIG 160

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Oltre quattrocento pagine di gran divertimento nella raccolta di storie che propone avventure scelte secondo quattro temi diversi. Questo mese Paperino se la vedrà con un particolare animale da compagnia in Paperino fish-sitter, scritta da Francesco Artibani e disegnata da Silvio Camboni. I lettori potranno poi rileggere l’intera saga del Paperleon dai Scorcia, composta da tre avventure firmate da Nino Russo e Andrea Freccero, finalmente raccolte insieme.

GRANDI CLASSICI DISNEY 67

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Quest’anno gli eroi Disney trascorrono le vacanze attraverso il tempo, tramite macchinari magici, come per Topolino, o grazie a futuribili invenzioni per Paperino. Archimede Pitagorico si ritrova in una Paperopoli del domani afflitta da traffico e inquinamento. Su testi di Rodolfo Cimino, Zio Paperone adotta un sosia elettronico come controfigura, mentre Topolino viene spedito dallo sceneggiatore Osvaldo Pavese sul lontano Pianeta degli scimmiotti. Fra le Storie Superstar spicca Paperino e l’orologio della fortuna, di Guido Martina e Giuseppe Perego, non ristampata da 61 anni. Fra gli autori in sommario troviamo Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Casty, Carl Barks, Marco Rota, Pier Lorenzo De Vita, Cèsar Ferioli Pelaez.

PAPERINIK 56

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese continua l’avventura di Paperinik con il suo vice vicino Vicinik, che avete conosciuto nel numero scorso. Questa volta nella storia inedita Paperinik e il ritorno di Vicinik la coppia di supereroi è di nuovo alle prese con operai e cantieri segreti. A seguire una storia firmata da una coppia di grandi autori: Paperinik e l’amnesia furfantesca, scritta da Giorgio Pezzin e disegnata da Giorgio Cavazzano, dove Archimede fa testare al superpapero mascherato nuovi stivaletti per volare… E per concludere il ventitreesimo episodio della saga di PK Senza via di scampo.

TOPOLINO IN GIALLO 3

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14,9×19,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,50

Continuano le tradizionali uscite estive a tema indagini e misteri. Selezionate tra le più classiche avventure in cui Topolino dà il meglio di sé come detective, c’è Topolino e l’ingegnoso piano criminoso, firmata da una storica penna disneyana, Ennio Missaglia, e portata in tavola dal Maestro De Vita. Nel volume c’è anche la bella Topolino e il robodetective, disegnata da Lorenzo Pastrovicchio, dove l’intelligenza degli investigatori verrà sfidata da un computer in divisa.

PACK DOV’È TOPOLINO? + DOV’È PAPERINO?

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 22×29, B., 96 pp., col. • Euro 7,50

Due uscite da 48 pagine di divertimento, alla ricerca di Topolino e di Paperino e dei loro amici all’interno di grandi tavole riccamente illustrate. In più, una storia breve a fumetti, tutta da ridere!

VACANZISSIMA

Autori: AA. VV.

LUGLIO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Grande raccolta di storie estive, la perfetta lettura da spiaggia con un mix di personaggi da Topolinia e Paperopoli. L’albo ripropone Topolino e l’eredità della tortuga, divertente avventura della migliore tradizione piratesca, e Paperino e la vacanza con l’inghippo, firmata da Carlo Panaro e Roberto Marini, in cui Paperino rischia di trascorrere l’estate a Paperopoli, fino all’intervento del cugino Paperoga…

ENIGMISTICA DI TOPOLINO 47

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 19×24, S., 48 pp., col. • Euro 3,50

Rilassarsi e divertirsi, da soli o in compagnia, è facile con l’Enigmistica di Topolino. Passatempi per tutti insieme alla Banda Disney: cruciverba da risolvere, percorsi da individuare, parole da scoprire, sudoku da completare, barzellette e fumetti per un po’ di buonumore. Tutto questo e tanto altro per mettersi alla prova e non annoiarsi mai!

THE BEST OF TOPOLINIA AL MARE

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Il “best of” questo mese lascia Topolinia e si sposta al mare, per proporre una selezione di storie divertenti a tema estivo. Apre il volume un classico imperdibile, Topolino e il popolo del mare, scritto da Giorgio Pezzin e disegnata da Massimo De Vita per la serie delle Tops Stories. Sempre per il filone delle avventure da leggere sotto l’ombrellone, c’è Macchia Nera e la vacanza… a scacchi, firmata da due autori altamente apprezzati, Teresa Radice e Stefano Turconi.

NOI, PAPERI

Autori: AA. VV.

AGOSTO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

Questo mese tanti protagonisti: Paperino in grande compagnia, con cugini, zii e nipoti. Ecco quindi la mitica coppia campione di guai e risate in Paperino, Paperoga e i lavori U.T.P., dove la misteriosa sigla sta per “un tantino pericolosi”, mentre Paperino e Gastone partiranno alla ricerca della fonte del sapiente in una bella storia firmata da Rodolfo Cimino e Giuseppe Dalla Santa.

DISNEY LOVE 5

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 12,4×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 3,90