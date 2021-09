Nei giorni precedenti è stato diffuso dalla casa editrice il catalogo contenente le uscite del prossimo mese dal quale apprendiamo tutte le novità Star Comics di ottobre 2021. Da segnalare il primo numero di Mashle, di Darling in the Franxx e di Adou di Jaku Amano.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Star Comics di ottobre 2021

Mashle 1

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,50

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. -Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno! Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 2

di Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Come si concluderà la nuova avventura dei nostri eroi?!

Il secondo e ultimo volume di questa miniserie assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball!

MY HERO ACADEMIA 29

di Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Lo scontro con Shigaraki e il suo nuovo, devastante potere è cominciato. Mentre Midoriya, con l’aiuto di Aizawa, Bakugo e altri Heroes, fa di tutto per tenerlo a bada ricorrendo al massimo della forza di cui dispone, Mount Lady cerca senza particolare successo di fermare Gigantomachia, che nel frattempo ha iniziato la sua catastrofica avanzata per raggiungere il suo nuovo padrone. Come ultima carta, gli studenti dello Yuei mettono in atto una disperata strategia per far addormentare la gigantesca creatura…

ONE PIECE NEW EDITION 90

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

La bandiera pirata della Ciurma di Cappello di Paglia svetta sul mare, al confine del territorio di Big Mom… I nostri saranno riusciti a sopravvivere al violento attacco della ciurma della furibonda Imperatrice?! La saga di Whole Cake Island giunge infine alla sua conclusione, e per tutti quanti è ormai ora di prepararsi al Reverie, l’Assemblea Mondiale, fulcro di propositi segreti e vorticanti ambizioni!

TOWER OF GOD 3

di SIU

15×21, B, colore, 280 pp, € 12,90

Il Crown Game, una prova “bonus” organizzata da Lero Ro, si avvia alla conclusione con lo svolgimento del quinto e ultimo round.

Oltre alla squadra di Bam, Khun e Rak se ne presentano solo altre due, una delle quali scende in campo per la prima volta dall’inizio del gioco… Riusciranno le astuzie di Khun a garantire al suo team la vittoria sugli avversari? E cosa attende gli aspiranti alla scalata della torre al termine di questa sfida?

DARLING IN THE FRANXX 1

di Kentaro Yabuki

12,8×18, B, b/n e colore, 196 pp, € 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini.

Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova di idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si troverà davanti un’affascinante fanciulla con le corna?! Ecco lo splendido adattamento manga di una serie-culto, firmato con generosità e un pizzico di sensualità del maestro Kentaro Yabuki, già illustratore del celeberrimo To Love-Ru!

ADOU 1

di Jaku Amano

14,5×21, B, b/n, 256 pp, € 6,90

In un Giappone futuristico e globalizzato, durante i disordini causati da una rivolta, la giovane e sfrontata Riko salva un bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione di polizia, dove scoprirà che la sua identità è avvolta nel mistero… Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi tanto inspiegabili quanto drammatici, che

porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero e proprio esercito! Qual è il segreto che fa del piccolo Eight una preda tanto importante?

Da cosa deriva il suo spaventoso potere? Per scoprirlo tuffatevi nel vortice di questa fantascientifica storia d’azione, tanto incalzante quanto graficamente impeccabile, che strizza l’occhio al mitico Akira!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1

di 12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, € 5,90

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare la quiete delle sue giornate: è Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di passare il tempo in completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi dall’invadente entusiasmo della ragazza… Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi sensi! Venite a incontrare Uzaki-chan e la sua irresistibile simpatia in questo nuovo, spassosissimo manga! Una volta che l’avrete conosciuta, di certo non potrete più farne a meno!

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei! Yoh e i suoi compagni sono finalmente arrivati al villaggio dei Patch, dove si trova la fonte di tutte le anime del mondo: il Grande Spirito. Sul posto proseguono i preparativi per la fase finale del torneo, ma una delle condizioni per partecipare è formare squadre composte da tre persone. Nel gruppo di Yoh, tuttavia, non ci sono abbastanza membri, e dunque alcuni di loro rischiano di non poter gareggiare…

SHAMAN KING FINAL EDITION 14

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Il primo incontro del torneo vede la squadra “The Ren” affrontare la squadra “Team della Terra”, formata da uomini di Hao. Grazie alla grande prestazione di Chocolove, i “The Ren” riescono ad aggiudicarsi la vittoria… ma i festeggiamenti durano pochissimo, perché nel secondo incontro fa la sua comparsa Lyserg, con addosso l’uniforme degli X-Laws!

ANOTHER NEW EDITION 1

di Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 360 pp, € 10,90

Ventisei anni fa, uno studente di nome Misaki frequentava la scuola Yomiyama Nord. Era sempre stato l’idolo di tutti sin dal primo anno, ma una volta passato in terza morì improvvisamente in un incidente. I suoi compagni, incapaci di accettarne l’improvvisa scomparsa, continuarono a fingere che Misaki fosse ancora vivo. Nel giorno della cerimonia di consegna del diploma, per quanto assurdo, pare che Misaki fosse apparso nella foto di gruppo. Da quel giorno…

Una riedizione nuova di zecca, accuratamente revisionata, che restituisce in due volumi tutto il fascino di questo seinen “maledetto” e assolutamente imperdibile per gli amanti del genere horror!

ANOTHER NEW EDITION 2

di Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 360 pp, € 10,90

Il secondo e ultimo volume di questa raffinata New Edition, per un seinen intrigante e decisamente da brivido.

DETECTIVE CONAN 99

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Cos’è successo sul ponte di Vauxhall, a Londra? In questo volume viene svelato il mistero che avvolge Masumi Sera e sua madre Mary, oltre al movente di un omicidio per avvelenamento avvenuto alla festa di una modella! Inoltre scoppia il caso del sequestro in una fattoria, dove Toru Amuro accorre da Kazami, che versa in una situazione critica, imbattendosi in Conan, nei Detective Boys e in Rumi Wakasa che li ha accompagnati fin lì…!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3

di Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, € 5,90

Durante una vacanza, Conan, Ran e Kogoro si ritrovano a bordo della nave di un ricchissimo industriale. L’omicidio dell’uomo e l’enorme eredità che si lascia alle spalle getterà una luce sinistra su tutti i membri della famiglia… Dopo aver risolto il caso (lasciando come al solito tutto il merito a Kogoro), per Conan iniziano i problemi seri: Ran ha infatti cominciato a notare una certa somiglianza tra lui e Shinichi, e malgrado l’assurdità della situazione si è convinta che i due siano la stessa persona!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 4

di Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, € 5,90

Ran riesce a trascinare suo padre e Conan al museo, ma la loro visita verrà turbata dalla scoperta di un terribile omicidio ispirato al cruento soggetto di un’opera d’arte. Successivamente, Conan avrà l’occasione di incontrare nuovamente gli uomini in nero, e di scoprire un piccolo ma fondamentale elemento sulla loro identità…

EDENS ZERO 11

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Sfruttando le informazioni fornite da Rebecca, Shiki e compagni decidono di andare all’assalto della Belial Gore per salvare Laviria. Una volta fatta irruzione, però, ecco palesarsi davanti a loro qualcuno che non si sarebbero mai aspettati di incontrare… Ad attenderli, poi, c’è la squadra d’élite degli Element 4 e, infine, il vero nemico: Drakken Joe in persona! Prende così il via la battaglia contro un avversario da cui i nostri sono già stati sconfitti, in seguito alla quale il destino del perdente sarà l’immediata distruzione!

CARD CAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION 2

di CLAMP

12,4×18, B, b/n e col., 258 pp, con sovracc., con card, € 9,90

Prosegue la ricerca delle carte di Clow, ma, con grande sorpresa di tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio: Li Shaoran, un ragazzino cinese anche lui sulle tracce delle carte magiche! Per Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

CODE NAME SAILOR V ETERNAL EDITION 2

di Naoko Takeuchi

14,5×21, B, b/n e col., 274 pp, € 14,90

Minako ci ha preso gusto a vestire i panni di Sailor V e finalmente può godersi la tanto agognata celebrità, ma sa che la missione più importante deve ancora essere compiuta e che una sfida ben più grande la attende all’orizzonte… Non perdetevi l’ultimo, emozionante numero in compagnia dell’esuberante paladina della giustizia che ha ispirato una leggenda!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 4

di Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

L’amore di Miko per il suo coinquilino rende la permanenza della ragazza nella share house sempre più complicata, anche se, grazie alla collaborazione di Ryo-kun e gli altri, la festa di compleanno per Matsunaga-san è stata un vero successo! Inoltre Miko viene invitata da lui a entrare nella sua stanza! Che la distanza tra i due cominci finalmente ad accorciarsi?!

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Una nuova raccolta di side story di The Seven Deadly Sins che svelano il passato degli intrepidi “peccatori”! Contiene i capitoli autoconclusivi dedicati a Ban, King e Diane, i peccati d’avarizia, accidia e invidia, completi dei frontespizi a colori della prima pubblicazione su rivista. Potrete inoltre leggere tutta d’un fiato la lunga saga formata dai capitoli bonus “Il re dell’altare”, originariamente separati nell’arco di diverse uscite. Insomma, un volume unico tutt’altro che “avaro”, per veri peccatori seriali!

FAIRY TAIL NEW EDITION 54

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Gli Spriggan 12, l’avanguardia di dodici individui designati da Zeref, attaccano Magnolia dai quattro punti cardinali alla guida di un’enorme armata! La prima ondata arriva da ovest: a venire all’assalto dal cielo con una megaflotta è Ajeel. Elsa contrattacca ma, di fronte agli enormi poteri di quello che chiamano “il Re del Deserto”, precipita in una disperazione senza luce. Nel frattempo, a terra, Brandish si presenta da sola a casa di Lucy…

ON OR OFF 1

di A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 13,90

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…! Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio!

Il primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo sticker in omaggio solo per il primo ordine! Affrettatevi a prenotarlo!

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

di Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Nell’universo alternativo detto Omegaverse gli uomini e le donne si dividono in alpha, beta e omega, e anche i maschi possono portare avanti una gravidanza.

L’omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all’incontro traumatico con alcuni alpha, ha deciso di non creare alcun legame. A una festa per single a cui è stato costretto a partecipare, tuttavia, incontra un alpha che sostiene di essere la sua “anima gemella”. In quell’occasione, Naoto riesce a darsi alla fuga… Ma qualche giorno dopo, nella sua nuova sede di lavoro, il giovane omega si trova davanti quello stesso ragazzo, l’alpha Hazuki, in divisa scolastica! Con l’arrivo di Minato, nato dopo l’adorata Shizuku, Naoto e Hazuki hanno formato una vera e propria famiglia. Naoto si sente molto fortunato ad aver instaurato un legame con una persona che ha accettato le ferite del suo passato, ma l’incontro con l’alpha che fu il principale responsabile del trauma subito getta un’ombra scura sulla sua tranquilla esistenza…

WHISPER ME A LOVE SONG 2

di Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, € 6,50

Mano a mano che il rapporto tra Himari e Yori diventa più profondo e intimo, i sentimenti di quest’ultima diventano così forti che non riesce più a trattenerli… Così, al momento di salutare la kohai al termine di un appuntamento, finisce per dichiararsi! E mentre Himari osserva Yori allontanarsi imbarazzata, il suo volto si vela di una strana malinconia…

MY SON IS PROBABLY GAY 3

di Okura

15×21, B, b/n e col., 136 pp, € 6,90

Il signor Aoyama è tornato a casa e, parlando del più e del meno con i familiari, se ne esce con frasi “ingenuamente” poco delicate verso le persone omosessuali. Sua moglie cerca di mediare come può, aspettando pazientemente il momento in cui Hiroki e suo padre saranno pronti a confrontarsi apertamente sul tema…

NO GUNS LIFE 9

di Tasuku Karasuma

12,8×18, B, b/n, 208 pp, € 5,90

Juzo e Mary si sono introdotti nel Magazzino delle Armi, la prigione riservata agli extended. Nelle sue profondità si nascondono Twelve, un G.S.U. che tempo prima Juzo aveva eliminato, e Victor, il fratello di Mary, entrambi tenuti sotto sedazione. In quel buio stagnante, ciascuno sarà costretto ad affrontare i fantasmi del proprio passato…

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 10

di Oh! Great, Nisioisin

12,8×18, B, b/n e colore, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Per tornare umano, Araragi dovrà affrontare tre cacciatori di vampiri e recuperare i quattro arti di Kiss-Shot. Il suo primo avversario sarà Dramaturgy, un vampiro che, nonostante la sua natura, uccide i propri simili! Eppure quelle sue parole, rivolte a Koyomi: “Unisciti a me”…

ARIADNE IN THE BLUE SKY 9

di Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana li porta ad Alknemy, dove vivono i Viife, e lì i nostri vengono bloccati da un nemico inaspettato. A Nomad, invece, alcuni ragazzi che usano l’energia fotonica e si fanno chiamare “Lost Eleven” vengono presi di mira dalla Bosso Family, una banda che controlla la città, e dai Lion Heart, il corpo speciale che ha per obiettivo proprio lo sterminio dei Lost Eleven… Il conflitto che coinvolge Lacyl e i photon carrier si fa più intenso!

TALES OF WEDDING RINGS 10

di Maybe

12,8×18, B, b/n e colore, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Ingannata da un servitore dell’Abisso, Hime si è chiusa nella Guglia della Magia e ne ha trasformato l’interno nel mondo ideale che il suo cuore desidera. Qui Sato incontra diverse versioni della ragazza che gli pongono domande misteriose… Mentre a poco a poco diventa sempre più chiara l’identità del cuore oscuro che tiene prigioniera Hime, finalmente Sato prende una decisione cruciale!

MAO 7

di Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Daigo era un allievo anziano del Clan Goko con cui Mao aveva condiviso un’infanzia difficile. Una volta divenuto un uomo, era stato lui a invitarlo a entrare nel clan donandogli così una vita dignitosa. Per questo motivo, Mao teneva molto a lui. Daigo, tuttavia, nascondeva un segreto…

JOJOLION 25

di Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,70

Il mistero che circonda le creature roccia, il risultato di un altro percorso dell’evoluzione della vita, viene svelato! Finalmente Josuke si trova a fronteggiare il direttore sanitario, ma proprio mentre si appresta ad attaccare l’insetto roccia liberato dal suo avversario, accade qualcosa di inaspettato… Riuscirà Josuke a fermare il flusso della calamità?!

YOTSUBA&! 13

di Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 224 pp, € 6,90

Fresca di campeggio, Yotsuba è tornata a casa più carica che mai e con in testa dei grandi progetti per il futuro. Il primo è quello di fare la campeggiatrice a vita, ma non sarebbe male anche aprire un negozio che sforna udon o prodotti da forno a ciclo continuo, per non parlare della “gioia” che deriverebbe dal fare le pulizie dando il massimo! Già, su quest’ultimo punto molti avrebbero da ridire, ma perché non hanno ancora conosciuto lei… la mitica nonnina!

CHILDREN OF THE WHALES 18

di Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il misterioso predatore che ha ingoiato Ouni e Shuan trasforma le persone in uomini-nous. Per proteggere la Balena di Fango da tale minaccia, Chakuro e i suoi compagni prendono un’importante decisione…

SUMMER TIME RENDERING 13

di Yasuki Tanaka

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente in seguito a un incidente in mare. Tornato sull’isola per il funerale, il ragazzo sarà costretto a fare i conti con le ombre che si nascondono all’interno

della ristretta comunità dell’isola e, mentre le circostanze della morte di Ushio si rivelano sempre più misteriose, cominciano a verificarsi avvenimenti inquietanti che precipiteranno Shinpei in una spirale oscura e drammatica! Inseguendo Shide, Shinpei si ritrova nel mondo di Haine. Per impedire il finale desiderato dal suo acerrimo nemico,

lo affronta assieme a Ushio in un’ultima, disperata battaglia… Come si concluderà il complicato e paradossale duello che ha avuto luogo sull’isola? Preparate i fazzoletti, perché è in arrivo un finale… coi fuochi d’artificio!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 5,50

Per salvare Shirayuki, rapita dalla banda di pirati “Artigli del mare”, Zen e compagni si precipitano in territorio nemico. Durante la missione la vera identità di Mukaze, il capo della banda di briganti “Leoni di montagna” accorsa in loro aiuto, verrà finalmente a galla…

GINTAMA 75

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,90

Degli individui sconosciuti inseguono Gintoki senza dargli tregua. Sembra che il tuttofare abbia addosso qualcosa di molto prezioso di cui vogliono appropriarsi… Di che si tratta? Ma, soprattutto, cos’avrà combinato il nostro nei due anni in cui ha fatto perdere le sue tracce?!

L’INNOMINABILE SORELLA 5

di Iida Pochi.

12,8×18, B, b/n e colore, 144 pp, € 5,90

Dopo l’improvvisa comparsa di Haru, Chiyo ha dovuto mettere da parte la propria diffidenza nei suoi confronti per accontentare Yu. Inizia così un periodo di vita domestica “a tre”, in cui tutto procede regolarmente e l’atmosfera è finalmente distesa… Ma quale rapporto lega Haru allo zio di Yu, al quale fa regolarmente visita in ospedale?

MARS NEW EDITION 7

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 336 pp, € 8,00