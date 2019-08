Le Terrificanti Avventure di Sabrina: nella Terza Stagione andremo tutti all’inferno

Nella prossima stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina la nostra protagonista andrà all'inferno per recuperare il suo ragazzo.

La situazione si sta facendo rovente per Sabrina Spellman (interpretata da Kiernan Shipka) protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, serie ispirata alle opere della Archie Comics. Nella terza stagione la strega dovrà andare letteralmente all’inferno per recuperare il suo ragazzo Nick (Gavin Leatherwood), che si è sacrificato per lei alla fine della seconda stagione. Non sarà di certo una passeggiata, ma anche stavolta Sabrina potrà contare sui suoi amici e sulla sua stramba famiglia.

Alla fine della seconda stagione Theo (Lachlan Watson), Roz (Jaz Sinclair) e Harvey (Ross Lynch) al fianco di Sabrina hanno combattuto per poter difendere Greendale dalle forze del male e da Satana in persona, affrontando problemi tipici dell’adolescenza e tematiche molto spinose tra cui l’identità di genere, tema in cui Theo è il punto centrale.

La terza stagione sarebbe dovuta arrivare ad ottobre 2019, ma secondo le ultime indiscrezione i fan dovranno aspettare un po’ di più. Lo stesso ideatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, non sa dire con precisione quando la serie debutterà su Netflix.

“Stiamo scrivendo l’episodio numero otto e stiamo cominciando a girare il sesto, quindi siamo a metà strada. Sta andando tutto a meraviglia e sono molto orgoglioso di questi episodi, sono davvero, davvero divertenti.” ha dichiarato Aguirre-Sacasa. Nonostante il finale della seconda stagione non lasci alcun dubbio, abbiamo la conferma da Aguirre-Sacasa che i protagonisti faranno un bel giretto nell’Oltretomba. “Penso di poter dire che andremo letteralmente all’Inferno. Sì, stiamo andando all’Inferno. E’ divertente, pericoloso, ma molto divertente.”

Dato che Sabrina scenderà negli Inferi per salvare Nick, potrebbe essere scontato pensare che ormai Harvey sia solo un amico. A tal proposito Aguirre-Sacasa ci tiene a precisare: “E’ buffo, io adoro entrambi. Adoro Gavin e adoro Ross. Probabilmente supporto entrambe le coppie. Ho un debole per Harvey perché è l’amore storico di Sabrina nei fumetti, ma non posso negare che Sabrina e Nick insieme siano fantastici. Quindi sì, c’è una speranza per coloro che vogliono Harvey e Sabrina insieme. Ma l’amore tra Sabrina e Nick è innegabile.”

Nella stessa intervista Aguirre-Sacasa parla di un probabile cross-over tra Sabrina e Riverdale, dato che entrambe le serie appartengono allo stesso universo. Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite quindi in futuro non sarebbe strano se queste due serie si incrociassero.