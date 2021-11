Le uscite Planet Manga del 18 Novembre 2021

Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 17 novembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Saga of Tanya the Evil e di Sing “Yesterday” for me

Scopriamo le nuove uscite insieme!

Le uscite Planet Manga del 17 novembre

Tenken – Reincarnato in una Spada 2

di Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

6,50 €

Un impiegato appassionato di videogiochi si ritrova catapultato in un mondo fantastico sotto forma di magico spadone senziente. Una giovane schiava ritrova la libertà e la forza di lottare per i suoi sogni. Il destino li ha fatti incontrare… per andare a caccia di goblin!

Sing “Yesterday” for Me 10

di Kei Toume

7,00 €

Il punto non è come vivere un amore non corrisposto, ma come affrontare i propri sentimenti. È meglio mettersi con qualcun altro per dimenticare oppure continuare a fare pressing sul “bersaglio”, anche a costo di creare situazioni imbarazzanti? Haru ha concepito un’idea spiazzante al riguardo, e in questo decimo numero non sarà solo questa a sorprendervi… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Muriciélago 19

di Yoshimurakana

6,90 €

Aposimz 8

di Tsutomu Nihei

7,00 €

Durante il loro tragitto verso il centro dell’Impero Ribedoa, Etherow e compagni arrivano nei pressi della città di Lutowmelo. Qui vedono un enorme automa galleggiare nei cieli e, sotto di lui, una moltitudine di cittadini contagiati dalla malattia dei frame. Una situazione che l’Impero non può accettare e che è disposto a cancellare con ogni mezzo!

Magus of the Library 5

di Mitsu Izumi

7,00 €