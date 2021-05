Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 20 maggio 2021 fra cui spicca il 20° ed ultimo volume della nuova edizione dello spokon/seinen Slam Dunk.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Planet Manga del 20 maggio 2021

Atelier of Witch Hat 8 di Kamome Shirahama

7,00 €

SI AVVICINA LA FIERA DEI MAGHI… L’atelier di Qifrey è in subbuglio: Tarta giunge in visita per chiedere aiuto a Coco e alle altre maghe. Il nipote di Nornoa ha intenzione di partecipare alla festa della notte d’argento e propone alle giovani apprendiste di allestire insieme una bancarella di magia…

Blue Exorcist 26 di Kazue Kato

5,50 €

La tensione crescente tra Rin e il gemello Yukio è sul punto di fare fuoco e fiamme, nello scontro che tutti aspettavate con il fiato in sospeso! La rivalità fraterna non è mai stata così esplosiva, soprattutto visto che è intrecciata a doppio filo con il destino del mondo…

Gleipnir 8 di Sun Takeda

7,00 €

SI POTRÀ PORRE FINE ALLA GUERRA DELLE MONETE? Kaito ha ottenuto il potere di sconfiggere la morte e con esso protegge Honoka, divenuta ormai una presenza in grado di portare il mondo alla distruzione. Shuichi e Claire saranno in grado di fermarlo? Il primo passo è combattere nuovamente Elena… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Gunslinger Girl 14 di Yu Aida

7,00 €

Asserragliato in una centrale nucleare, il terrorista Giacomo Dante è pronto alla resa dei conti con l’Ente. Le squadre dei corpi artificiali guidano l’assalto, e i fratelli Croce sono pronti a vendicarsi di chi ha sterminato la loro famiglia.

Il Mio Dannato Rivale 6 di Hashigo Sakurabi

7,50 €

UN VIAGGIO MUY CALIENTE PER TAKATO… Deciso a imparare il flamenco in vista di un nuovo spettacolo, Takato va in Spagna per cogliere appieno le emozioni di una danza così passionale. Una sorpresa lo attende non appena arrivato… e l’avventura si farà davvero eccitante! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis 2 di Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

7,50 €

LA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO CONTRO LA SCUOLA DEL SACRO YIN DI TENTO Assistiamo al combattimento che vede Kenshiro opporsi al colonnello Van Der Kool, un criminale che ha condotto orribili esperimenti usando poveri innocenti come cavie. Uno scontro apparentemente senza storia, ma che si rivelerà più arduo del previsto per il maestro di Hokuto…

Kengan Ashura 14 di Yabako Sandrovich, Daromeon

7,00 €

Il primo turno del Torneo di Annientamento è arrivato agli sgoccioli… e non appena Suekichi Kaneda e Kaolan Wongsawat finiranno il loro epico match, nell’arena scenderanno i terrificanti Naoya Ohkubo e Agito Kanoh. Chi di questi quattro lottatori accederà alla prossima tornata di incontri?

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 2 di Hiroaki Samura, Renji Takigawa, Ryu Suenobu

7,00 €

UN DURO COLPO PER GLI IMPERIALISTI. L’Itsuban, l’unità segreta dello Shinsengumi, ha catturato Zuizan Takechi. Come se non bastasse, Manji, coinvolto da Ryoma Sakamoto, fiuta qualcosa di strano: possibile che i lupi di Mibu siano a conoscenza della sua immortalità? E se ciò fosse vero, chi può averli informati?

Perfect Crime 11 di Yuya Kanzaki, Arata Miyatsuki

5,50 €

RIUSCIRÀ LA GIUSTIZIA A TRIONFARE? Mentre Shintaro Nanjo risulta latitante, Usobuki perde il proprio potere di suggestione. Cosa può essergli successo? Il sergente Tada sembra finalmente sul punto di arrestare il sicario dagli occhi color sangue, ma qualcuno si mette fra loro…

Ragna Crimson 7 di Daiki Kobayashi

7,50 €

COLPI DI SCENA E RIVELAZIONI: IL MANGA DI DAIKI KOBAYASHI ENTRA NEL VIVO! La battaglia contro l’orda dei dragoni continua. Mentre Ragna cerca dentro di sé la forza per tornare a combattere, Crimson difende il circolo del teletrasporto. Basterà questo a salvare i guerrieri dell’armata d’argento?

Sing “Yesterday” for Me 4 di Kei Toume

7,00 €

C’È UN TEMPO GIUSTO PER OGNI COSA… E QUANDO PASSA POTREBBE NON RIPRESENTARSI MAI PIÙ. Il cuore funziona in maniera decisamente strana. Che senso ha rimandare all’infinito qualcosa che abbiamo una gran voglia di fare? Shinako continua a vivere prigioniera dei ricordi; Haru, nel frattempo, lotta per il suo amore non corrisposto… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Slam Dunk 20 di Takehiko Inoue

7,00 €

CONTRO OGNI PRONOSTICO. Lo Shohoku si è dimostrato un avversario tenace per i campioni del Sannoh Kogyo. A un soffio dalla fine del match non c’è più tempo per le incertezze… Nel momento cruciale, però, Hanamichi paga la sua avventatezza e ogni speranza di rimonta sembra svanire…

Spy x Family 4 di Tatsuya Endo

4,90 €

IL MANGA CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DELLA SPY STORY. Qual è il legame fra un gruppo terroristico che pianifica l’omicidio di un ministro e il desiderio di Anya di avere… un cane?! Proviamo a scoprirlo in una delle più turbolente missioni mai affrontate da Twilight, fra cani kamikaze, la minaccia di una guerra e una visita… al negozio di animali!

Tracce di Sangue 9 di Shuzo Oshimi

7,00 €

SEIKO CONFESSA IL CRIMINE CHE HA COMMESSO. E UN FIGLIO, PER LA PRIMA VOLTA, VEDE IL VERO VOLTO DELLA MADRE… La violenza psicologica dei legami familiari si dispiega in tutta la sua lucida follia, mentre Seiichi si ritrova costretto a incamminarsi lungo un doloroso viaggio nel passato, fra ricordi macchiati di sangue.

Tornano nuovamente disponibili tramite ristampa: Ao Haru Ride 3, 7, 8; Assassination Classroom 17, 21; Blue Flag 2, 3; Hunter x Hunter 2; Il Marito di Mio Fratello 2; Seraph of the End 18.