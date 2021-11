Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 4 novembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Blue Lock e di Jujutsu Kaisen.

Scopriamo le nuove uscite insieme!

Le uscite Planet Manga del 4 novembre

Blue Lock 4

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

7,00 €

Il Team Z si prepara all’ultima partita della prima selezione. La tensione è alle stelle, il futuro dei giovani attaccanti dipende dalla sfida contro la squadra più forte dell’Edificio n. 5, il Team V. Per Isagi e compagni l’imperativo è vincere, pena la fine dei sogni di gloria.

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 6

Hiromu Arakawa

12,00 €

Quattro nuovi personaggi destinati a giocare un ruolo fondamentale nella saga, alcuni provenienti da un paese molto lontano… Inoltre, la scioccante morte di un character molto amato.

Jujutsu Kaisen 11

Gege Akutami

4,90 €

A Shibuya va in scena una sfida decisiva. Infuria lo scontro fra l’Istituto di arti occulte e chi è pronto a mandare in pezzi il delicato equilibrio su cui si regge il mondo. Prepariamoci a un colpo di scena sconvolgente!

Plunderer 16

Suu Minazuki

4,90 €

Spy x Family 7

Tatsuya Endo

4,90 €

Per impedire l’esplosione di una guerra devastante è prioritario scoprire cosa c’è davvero nella mente di Donovan Desmond, l’imperscrutabile uomo politico. Twilight riesce ad avvicinarlo, ma il risultato dell’incontro è del tutto inaspettato…

Blue Exorcist 10

Kazue Kato

4,90 €

Rin ha iniziato a comprendere i propri poteri demoniaci, ereditati dal padre Satana. È intenzionato a continuare a combattere contro i demoni, ma è sotto il mirino del Vaticano…

Domestic Girlfriend 1

Kei Sasuga

4,90 €

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile… soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa! Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l’autrice del già celebre Good Ending!

Domestic Girlfriend 8

Kei Sasuga

4,90 €

Dopo che sua relazione con uno studente è stata scoperta dai colleghi, Hina è scomparsa… Per proteggere il suo ragazzo, infatti, ha lasciato la scuola e la città, senza dire a nessuno dove si è trasferita! Cosa farà ora Natsuo? Cercherà di trovarla… o solo di dimenticare i suoi baci?!

Domestic Girlfriend 9

Kei Sasuga

4,90 €

Subaru, invidioso, ricatta Natsuo: se il vincitore del premio Shinkosha non accetta di partecipare a una sfida letteraria, il nuovo arrivato svelerà a tutti la scandalosa relazione segreta che legava il suo senpai alla professoressa Hina! La posta in gioco non è da sottovalutare… chi perde dovrà smettere di scrivere!

Assassination Classroom 14

Yusei Matsui

4,90 €

La classe assassina deve nuovamente scontrarsi contro la sua nemica giurata… la classe 3-A! Sarà un insolita battaglia condotta a colpi di sapore, perché i nostri aspiranti killer mirano a fare strage di consensi attirando i clienti con dei piatti dal gusto unico!

Assassination Classroom 18

Yusei Matsui

4,90 €

Dopo aver cercato di uccidere il proprio insegnante tra i banchi di scuola, in mezzo alle montagne, su un’isola e persino in viaggio d’istruzione, la classe assassina si prepara ad andare nello spazio! E stavolta l’obiettivo non è eliminare il bersaglio…

La Scienza Immaginaria de L’Attacco dei Giganti

Rikao Yanagita, Hajime Isayama

6,90 €

TUTTO QUELLO CHE NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE SU L’ATTACCO DEI GIGANTI… Quanti umani deve mangiare ogni giorno un gigante per mantenersi in salute? L’apparecchiatura per il movimento tridimensionale non sarà pericolosa? La risposta a queste e a tante altre utilissime domande in un volume unico da prendere… quasi sul serio!

Bleach 23

Tite Kubo

4,90 €

Mentre gli inviati della Soul Society hanno il loro daffare per ambientarsi sul mondo terreno (iniziando con il trovare da dormire!), anche nell’Hueco Mundo c’è chi non resta con le mani in mano: presto Ichigo e tutto il suo gruppo si troveranno davanti a una visita imprevista, che non si può certo definire “di cortesia”!

Bleach 31

Tite Kubo

4,90 €

Ichigo, Chad, Ishida continuano a combattere nell’Hueco Mundo insieme a Renji e Rukia per riuscire a liberare Orihime, che è stata rapita. In questo numero, Rukia, dovrà lottare non solo per la salvezza di Orihime, ma anche per quella della propria anima, visto che si scontrerà con i suoi fantasmi personali

Hunter x Hunter 31

Yoshihiro Togashi

5,50 €