Attraverso il sito ufficiale di Rw Goen sono state diffuse le uscite della casa editrice del 26 novembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Karakuri Circus e Karneval 22.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Rw Goen del 26 Novembre

Karneval 22

di Touya Mikanagi

7,50 €

Un ragazzino vagabondo, un ladro… e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre si dirigono verso la torre di ricerca, gli agenti del Circo apprendono terribili notizie: i loro colleghi sulla Terza Nave sono tutti morti! Le squadre di Hirato e Tsukitachi vengono immediatamente schierate sul campo per indagare, mentre Gareki, Karoku e Nai vengono portati in salvo. Ma all’improvviso Nai scompare nel nulla.

Himitsu The Top Secret 12

di Reiko Shimizu

6,95 €

L’ultimo, sconvolgente volume della saga thriller nata dall’incredibile talento della sensei Reiko Shimizu. Il destino del Nono Distretto e dei suoi uomini sta per compiersi, e la verità dietro la controversa tecnica che consente di rivedere i ricordi delle vittime di omicidio sta per essere svelata.

Karakuri Circus 37

di Kazuhiro Fujita

5,95 €

Narumi sta combattendo con tutte le sue forze per proteggere l’Istituto di ricerca contro l’epidemia di Zonapha, e l’unica speranza di salvezza per l’umanità contro la malattia Zonapha: la cura sperimentale denominata “Harry”. Ma, di fronte a lui, si para un terrificante nemico che sembra immune ai suoi attacchi…

Food Wars: L’etoile 6

di Ito, Akitoki

5,95 €

Shinomiya si reca nella regione di Conte per trovare il miglior formaggio prodotto in quella zona, ma viene sfidato da un personaggio misterioso per trovare il “formaggio dominante”. Riuscirà lo chef giapponese a rispondere correttamente a tutte le domande?

Savage Garden 6

di Hyeonsook

6,95 €

Siamo in Inghilterra, nel XIX secolo. Gabriel, un’orfana proveniente da una famiglia nobile decaduta, stringe amicizia con il giovane Jeremy, che in seguito verrà riconosciuto come figlio illegittimo di un nobile e ammesso a frequentare un prestigioso istituto maschile. In seguito alla morte dell’amico in circostanze misteriose, Gabriel si troverà costretta a vestire i panni di Jeremy e a sostituirsi a lui nella prestigiosa accademia maschile.

L’istituto a prima vista è un irraggiungibile paradiso, ma in realtà nasconde un lato crudele e torbido che Gabriel non avrebbe mai immaginato…

Omega Tribe 9

di Tamai

7,50 €

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi. Haru prova a catturare Genichiro Arato, membro di un’unità segreta, ma Majima viene attaccato proprio mentre sta investigando sulla morte del figlio maggiore.

Ridendo Tra le Nuvole 1

di Kemuri

6,50 €

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”.

Ma… è davvero solo questo che fanno?

Wolfestein

di Watters, Kowalski, Freire, Simspon

14,50 €