Le uscite saldaPress di maggio 2021

6 maggio

FABULA

Autori: Lorenzo Ghetti e Francesco Guarnaccia

Pagine: 96pp. colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

Nel Regno stanno iniziando a girare strane credenze che mettono in discussione le leggende su cui si è basata finora la vita di tutti. Ad esempio: che le formule magiche per chiedere ai folletti di curare il raffreddore sono solo un complotto, e che esistono in realtà delle cose invisibili chiamate “batteri” che causano le malattie. O che in realtà la Terra non è una frittella ai mirtilli appoggiata sulla schiena del Criceto Cosmico ma una sfera che ruota nello spazio. Così, quando il popolo inizia a credere a queste voci infondate e folli, il Regno rischia di cadere nel caos. Toccherà all’alchimista Rita, e al suo Golem Gidil scoprire cosa si nasconde dietro tutte queste “false notizie”.

OBLIVION SONG 5

Autori: Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni

Pagine: 144pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato e cartonato

Prezzo: 19,90€ (cartonato) – 14,90 (brossurato)

Sono passati diversi anni dall’evento che ha rivelato al mondo l’esistenza della dimensione parallela di Oblivion. La scienza è progredita e i viaggi interdimensionali – ora all’ordine del giorno e alla base di incredibili progressi nella ricerca farmaceutica – permettono la comunicazione tra la Terra e la comunità che ha scelto di vivere su Oblivion. Ma la tranquillità non è destinata a durare: a Oblivion, infatti, il gruppo dei misteriosi esseri conosciuti come Senza Volto, composto da diverse fazioni in lotta fra di loro, sta per dare origine a un conflitto che potrebbe coinvolgere anche gli umani, arrivando addirittura a mettere a repentaglio la nostra dimensione. IL NUOVO CAPITOLO DELL’ORIGINALE SERIE DI FANTASCIENZA TARGATA SKYBOUND CHE REIVENTA IL GENERE SURVIVAL

THE WALKING DEAD RACCOLTA 8

Autori: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Stefano Gaudiano

Pagine: 576pp. colore

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

La guerra combattuta coi Sussurratori ha lasciato cicatrici profonde. Una in particolare è destinata a segnare per sempre la vita di Rick, di Carl e degli altri sopravvissuti. Ma non è l’unico problema che le comunità devono affrontare ora. A destabilizzare la situazione ci sono anche il nuovo ruolo di Negan, la presenza di Beta e il misterioso gruppo col quale è in contatto Eugene. Rick e i suoi incontreranno nuovi amici ma, soprattutto, nuovi nemici. E ben presto tutto inizierà a correre a un ritmo frenetico verso l’emozionante finale di questa grande e indimenticabile storia.

13 maggio

BUFFY 4 CERCHIO DI FUOCO

Autori: Joss Whedon e AA. VV.

Pagine: 120pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

In seguito alla sconvolgente conclusione degli eventi narrati nel volume cross-over Buffy/Angel: La bocca dell’inferno, qualcosa è irreversibilmente cambiato nell’universo di Buffy: un’ammazzavampiri sta ancora proteggendo Sunnydale, ma non è quella a cui siamo abituati. Si tratta infatti di Kendra e si troverà ad affrontare qualcosa che non minaccia solo la cittadina, ma il mondo intero. Una domanda, però, non ha ancora trovato risposta: che fine ha fatto Buffy?

DIE! DIE! DIE! SI MUORE SOLO DUE VOLTE

Autori: Robert Kirkman, Scott Gimple e Chris Burnham

Pagine: 128pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato e cartonato

Prezzo: 14,90€ (brossurato) – 19,90€ (cartonato)

In questo seconda avventura, la senatrice Connie Lipshitz ha preso il controllo della cospirazione e ha deciso di utilizzare le sue vaste risorse per rendere finalmente il mondo un posto migliore…non importa quante persone debbano morire! Nel frattempo, Barnaby è in fuga, molte persone muoiono per mano di George e il destino del mondo passa dalla Russia. E da innumerevoli e disastrosi fallimenti.

OUTCAST 24

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta

Pagine: 48pp. b/n

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 2,90€ cad.

Tutto quello che doveva compiersi trova qui la propria soluzione. I destini di Kyle, dei Reietti e dei posseduti che hanno cercato di prendere possesso della nostra dimensione si intrecciano per l’ultima, esplosiva volta.

GODZILLA 8

Pagine: 48pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€

In questo numero l’ultimo capitolo di Oblivion, la storia scritta da Joshua Hale Fialkov e disegnata da Brian Churilla e il primo della nuova mini-serie di Jeremy Robinson e Matt Frank, intitolata Rage Across Time, che racconta di alcune apparizioni dei Kaiju avvenute nel corso del tempo. In questo primo numero, Godzilla terrorizza il Giappone feudale.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 3

Autori: Robert Kirkman, Tony Moore, Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€ (regular) – 6,00€ (variant)

Nel terzo numero, iniziano ad affiorare alcune difficoltà, dovute a ciò che è accaduto mentre Rick era in coma. E anche all’interno del gruppo di sopravvissuti accampati alle porte di Atlanta, la tensione inizia a crescere. Senza contare la costante minaccia rappresentata dai non-morti.

20 maggio

FIRE POWER VOL. 2 – FUOCO AMICO

Autori: Robert Kirkman e Chris Samnee

Pagine: 160pp. colore

Formato: 16,8 x 25,6 cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€ (regular) – 22€ (variant)

Secondo la leggenda, colui che esercita il potere della Fiamma è destinato a salvare il mondo, ma Owen Johnson ha voltato le spalle a quella vita. Non vuole quel potere. Anzi, non l’ha mai voluto. Ora, dopo avere scoperto le sue origini e la drammatica storia dei suoi veri genitori, tutto ciò che desidera è vivere in pace con la sua famiglia. Ma non si sfugge al proprio destino: forze invisibili, infatti, sono all’opera per rendergli questo obiettivo impossibile e riportare colui che padroneggia il Potere della Fiamma sul campo di battaglia. In FUOCO AMICO – secondo volume di FIRE POWER, la nuovissima serie scritta da Robert Kirkmane magistralmente illustrata da Chris Samnee.

27 maggio

REDNECK 5 LEGGENDE E BUGIE

Autori: Donny Cates, Lisandro Estherren e Dee Cunniffe

Pagine: 128pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

Questa volta andiamo a scavare nel passato della famiglia Bowman, di Bartlett e persino di July. Torniamo così indietro nel tempo, fino ad arrivare a scrutare molto in profondità, là dove tutto è iniziato. E lo faremo cercando risposte ad alcune domande fondamentali: chi è Demus, il primo vampiro? Da dove sono arrivati i vampiri e com’è iniziata la loro guerra con gli esseri umani?

Donny Cates ci prende per mano e ci guida alle origini della sua eccezionale serie cult con un nuovo capitolo che si muove attraverso le leggende e le bugie che da sempre circondano la figura del vampiro.

ZERO 4 LA FINE DEL FUOCO

Autore: Aleš Kot e AA. VV.

Pagine: 144pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

Una storia poliedrica che, su una base narrativa “alla James Bond”, tratta tematiche profonde e si serve dell’avvicendarsi dei numerosi disegnatori (uno per capitolo) per imporre geniali cambi di registro al racconto. In questo volume finale assistiamo a un crescendo sempre più surreale e lisergico, un viaggio della coscienza attraverso lo spazio e il tempo che mette l’agente segreto Edward Zero di fronte alle vittime che le sue scelte hanno causato.

