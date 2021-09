Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Star Comics del 22 Settembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Cells At Work e L’Emblema di Roto II.

Le uscite Star Comics del 22 settembre

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO 6 di 6

di Akane Shimizu

€ 4,50

Tornano, dopo una lunga e trepidante attesa, le avventure dell’apprendista globulo rosso e dei suoi infaticabili amici: l’affidabile globulo bianco, l’aitante linfocita T Killer, l’ansiosa cellula della memoria, le vivaci piastrine… Tutti pronti a lottare insieme contro i nemici della salute! L’ultimo, avvincente capitolo di questo divertente e istruttivo viaggio all’interno del corpo umano!

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO n.6 LIMITED EDITION CON BOX

di Akane Shimizu € 9,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 18

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

€ 5,90

Entrando in profonda risonanza con Shurai, lo spirito del fulmine, Aros ha percepito una nuova forza. L’incantesimo pronunciato insieme a Gaia, il nome del pianeta, fa a pezzi il re infernale Gorgona! Mentre ad Aliahan infuria la battaglia fra le orde dei mostri e gli esseri umani, Poron escogita un piano che gli permette di sfruttare le sue capacità di domatore di mostri. Constatando che questi ultimi si stanno indebolendo, Quinzorma va su tutte le furie e, usando le radici, distrugge Aliahan insieme al terreno su cui è costruita! Mentre gli abitanti cercano disperatamente di fuggire, Shirshil e Mishil danno fondo a tutte le loro energie! Infine Gunung, dopo aver sconfitto il Re Drago, torna ad affrontare Aros…

GUNDAM THUNDERBOLT 15

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

€ 6,00

È trascorso più di un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel settore Thunderbolt. Io Flemming pilota il nuovo mobile suit Atlas Gundam dell’Esercito Federale, mentre Daryl è ai comandi dello Psycho Zaku dell’Alleanza dei Mari del Sud, la setta religiosa di cui è entrato a far parte dopo aver tradito il Principato di Zeon. La sfida fatale tra i due nemici si svolge nella base del vulcano Taal sulla Terra e termina con la grande vittoria dell’Alleanza dei Mari del Sud, con l’abbattimento dell’incrociatore Spartan e il lancio nello spazio dei trentadue Psycho Zaku prodotti. Daryl si allontana dal grosso delle truppe e nel frattempo Io finisce in uno stato vegetativo per uno shock… ma un altro scontro attende i due eroi!

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 1

di Sumito Oowara

€ 6,50

Midori Asakusa sogna di realizzare un anime, ma da sola non riesce a fare il primo passo. Tutto cambia quando incontra Tsubame Mizusaki, una modella influencer che frequenta il suo stesso anno di liceo, e scopre che anche lei sogna di diventare un’animatrice. Con l’aggiunta della scaltra Sayaka Kanamori, un’amica spilungona che ambisce solo a far soldi, inizia l’implacabile avanzata delle tre esuberanti ragazze per creare il “mondo definitivo”!

KERORO n.30

di Mine Yoshizaki

€ 4,30

Dopo una lunga attesa, ritornano le grandi avventure del sergente Keroro, con i suoi piani d’invasione della Terra a base di travestimenti canini, insidiose pulizie domestiche e videogiochi! A causa della sua inettitudine, il nostro eroe rischierà addirittura di essere sospeso dall’incarico! Ma questo è niente rispetto ai rapporti tra Giroro e Natsumi, Tamama e Momoka, Dororo e Koyuki, Alisa e Nebula, nonché tra lo stesso Keroro e Fuyuki. Ogni accoppiata dovrà confrontarsi con situazioni assurde, quindi non perdete questo volume per nessun motivo, se non volete essere arrestati dalla polizia militare del pianeta Keron!

MARS NEW EDITION 6

di Fuyumi Soryo

€ 8,00

Kira e Rei si sono promessi di sposarsi appena possibile. Lui ha deciso di intraprendere la strada del motociclismo professionistico e lei guarda con fiducia al futuro… fino a quando non compare davanti ai suoi occhi l’odiato patrigno, che vuole trascinarla di nuovo nel passato. I due cercheranno di opporsi al destino crudele che il dio della guerra Mars sembra aver assegnato loro. Quali sorprese riserverà il domani?

MY GENDERLESS BOYFRIEND 1

di Tamekou

€ 6,50

Card in PVC allegata al volume disponibile in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte! Meguru è un ragazzo genderless seguitissimo sui social, ha sempre trucco, abbigliamento e unghie impeccabili, mentre la sua fidanzata, Wako, è una ragazza come tante. All’apparenza vi sembrano una coppia sbilanciata? Non ha nessuna importanza, perché se Meguru cura tanto il suo aspetto è per amore di Wako, mentre lei lo considera la sua star del cuore! Ecco a voi il tanto atteso primo volume di questa storia d’amore e convivenza, un fiume in piena di sentimenti e felicità che vi travolgerà e vi farà perdere la testa!

PERFECT WORLD 12

di Rie Aruga

€ 4,90

Dopo aver superato numerose difficoltà, Tsugumi e Itsuki hanno potuto dare il benvenuto a Koki, il bambino che hanno adottato. Anche se con il passare del tempo sorgono dei problemi, il loro legame familiare si consolida sempre più, ma è giunto il momento di compiere il passo più critico, ovvero raccontare a Koki tutta la verità sull’adozione…Ecco a voi l’ultimo volume di una straordinaria storia d’amore che non si ferma davanti alle difficoltà!

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! n.1

di Yoshitaka Nagayama

€ 4,50

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Comincia una nuova battaglia per le Sfere del Drago da cui dipende la fuga dal penitenziario “spaziale”! Una miniserie in due volumi assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n.29

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

Yona e alcuni suoi compagni cadono in una trappola del sacerdote Gobi e vengono spediti nell’Impero Kai come prigionieri. Kuelbo, dopo aver ammirato la forza di Jaeha, lo costringe con un ricatto a mettersi al suo servizio. Nel frattempo Hak, pur di liberare Yona e gli altri, decide di accettare la proposta di Keishuk e di allearsi con l’esercito del regno di Koka…

Le uscite Astra del 22 settembre

SORCELINE 2 LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI

di Paola Antista , Sylvia Douyé

€ 11,90

Lo stage in fantasticologia presso l’esimio professor Archibald Balzar prosegue. Ma Sorceline è consumata dal senso di colpa. La giovane pensa di essere la responsabile delle misteriose sparizioni dei suoi compagni, quindi fa fatica a concentrarsi durante le lezioni. Ed è sempre più difficile nasconderlo, soprattutto ad Alcide, che è un po’ troppo premuroso, Willa, troppo curiosa, e Merode… Decisamente strana. Eppure, Sorceline non è l’unica a essere riservata. Quando verrà il momento delle rivelazioni, tutti rimarranno a bocca aperta! La giovane aspirante fantasticologa accompagna i lettori in un tuffo in un universo meraviglioso, un Harry Potter in chiave criptozoologica. Una serie di magia e amicizia, con abbondanti dosi di avventura.

TRESE 1

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 8,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici. Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale. In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.

TRESE 1 LIMITED EDITION

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 9,90

Limited edition con sovraccoperta con effetti cold foil ed emboss in fumetteria, libreria e store online. Box allegato al volume 6 disponibile in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte! I volumi 1 – 5 non sono inclusi.

